En Pakistán, los gorilas ahora animan las bodas

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En Pakistán, los gorilas ahora animan las bodas

En Pakistán, las actuaciones de bailarines con trajes de gorila se están convirtiendo en una nueva tendencia en bodas y otros eventos. Servicios especializados con sede en Lahore ofrecen bailarines disfrazados de gorila para entretener a los invitados en bodas, cumpleaños y diversas festividades.

Los bailarines, que actúan con enormes trajes totalmente inflables, saltan a la pista para bailar, involucrando a los invitados y aportando un ambiente alegre al evento. Los vídeos que circulan en las redes sociales aumentan aún más la popularidad de este inusual espectáculo.

Curiosamente, la tendencia de los gorilas también comenzó a popularizarse en las ceremonias de boda en la vecina India desde principios de 2026. En algunas bodas, los bailarines con traje de gorila se convierten en los protagonistas de la pista al bailar con los novios y los invitados.

La tendencia no solo se limita a las bodas, sino que también ha comenzado a aparecer en otras ceremonias como cumpleaños y eventos universitarios. La publicación paquistaní Dawn ha señalado que estas actuaciones también están llegando a eventos universitarios y diversas celebraciones.

¿Cree que sería interesante ver bailarines con trajes de gorila en las bodas uzbekas? Deje su opinión en los comentarios.

PakistánLahoreTraje de gorilaDawnTendencia
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