Vivió 23 años sin brazos: la operación única que cambió la vida de Félix

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Vivió 23 años sin brazos: la operación única que cambió la vida de Félix

El islandés Félix Gretarsson perdió ambos brazos el 12 de enero de 1998 tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una línea de alta tensión. Tenía 26 años en aquel momento. Así lo informó The Guardian.

23 años después, el 13 de enero de 2021, en el Hospital Édouard Herriot de Lyon, Francia, Gretarsson se sometió al primer trasplante mundial de ambos brazos y hombros. La compleja cirugía duró casi 15 horas y contó con la participación de unos 50 profesionales médicos, incluidos 15 cirujanos.

Tras la operación, Gretarsson inició un largo proceso de rehabilitación. Al principio, empezaron a aparecer sensaciones en sus nuevos brazos, y posteriormente se realizaron sesiones regulares de fisioterapia para recuperar la movilidad.

Con el paso del tiempo, aprendió gradualmente a utilizar sus nuevos brazos. En los años siguientes, informó que podía realizar actividades cotidianas, como conducir un coche y cepillarse los dientes, gracias a sus nuevos miembros.

La operación de Gretarsson se registra como uno de los logros médicos más importantes en la historia de la trasplantología. Es el primer paciente del mundo en recibir un trasplante conjunto de ambos brazos y hombros.

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