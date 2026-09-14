¿Existe realmente la « medusa inmortal »? Los científicos han estudiado el secreto de esta criatura asombrosa

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¿Existe realmente la « medusa inmortal »? Los científicos han estudiado el secreto de esta criatura asombrosa

En la naturaleza existe una criatura única capaz de revertir el proceso de envejecimiento. Su nombre es Turritopsis dohrnii. Debido a esta extraordinaria habilidad, es conocida en la literatura científica y en los medios de comunicación como la «medusa inmortal».

Una vez adulta, esta medusa puede invertir su ciclo de desarrollo cuando se enfrenta a situaciones de estrés intenso, como lesiones, condiciones desfavorables o el envejecimiento. Es decir, regresa del estado de medusa adulta a una etapa de desarrollo más joven llamada pólipo.

En este proceso, su cuerpo pasa primero por una etapa intermedia similar a un quiste. Posteriormente, las células y los tejidos se reorganizan para formar un pólipo. Los científicos han descubierto que la transdiferenciación, donde las células se especializan de nuevo de un tipo a otro, juega un papel fundamental.

Lo más interesante es que este proceso no ocurre solo una vez. Los estudios han demostrado que Turritopsis dohrnii puede repetir su ciclo de vida varias veces. Por ello, es un organismo de gran interés para los científicos que estudian el envejecimiento, la regeneración y la reprogramación celular.

Dos medusas de cuerpo transparente y tentáculos finos representadas sobre un fondo negro.

Sin embargo, no debe entenderse que la «medusa inmortal» nunca muere. Aunque tiene la capacidad de reiniciar biológicamente su ciclo de vida, puede morir debido a influencias externas, como depredadores u otros peligros.

Así pues, Turritopsis dohrnii existe realmente y su capacidad para «revertir» su ciclo de vida está científicamente probada. No obstante, el nombre «inmortal» no significa una vida eterna en sentido absoluto, sino su capacidad única para reiniciar su ciclo de envejecimiento y desarrollo.

Turritopsis dohrniiMedusa InmortalTransdiferenciaciónBiologíaCiencia
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