Reconocido un error arbitral en el gol del derbi de Manchester

El Professional Game Match Officials Board (PGMOL) ha emitido un comunicado oficial sobre el polémico gol marcado en el derbi de Manchester. Según informa Goal.com, el gol de la victoria anotado por Erling Haaland en el encuentro entre el Manchester City y el Manchester United ha sido reconocido como un error arbitral, una decisión que ha provocado grandes debates en la comunidad futbolística. Así lo informa Goal.com informa .

En el minuto 60 del partido disputado en Old Trafford, Erling Haaland marcó el gol que dio la victoria a su equipo. Aunque los árbitros de campo señalaron inicialmente fuera de juego, el sistema VAR revisó la situación y concedió el gol de manera informal. Sin embargo, el cuerpo arbitral admitió posteriormente, tras revisar las imágenes de vídeo, que se había cometido un error grave.

La incomprensible decisión del VAR

En el comunicado oficial de la comisión arbitral se explica que la jugada fue evaluada como un fuera de juego subjetivo debido a que el centrocampista del Manchester City, Enzo Fernández, no tocó el balón durante la acción. No obstante, los árbitros del VAR no evaluaron correctamente la influencia del jugador en el juego del rival y debieron recomendar al árbitro principal que revisara la jugada en el monitor a pie de campo.

Este incidente ha vuelto a plantear serias dudas sobre la fiabilidad de las tecnologías modernas y el sistema VAR en el fútbol. Los responsables han reconocido el error, informando que se han puesto en contacto con los representantes del Manchester United y que se realizará un análisis exhaustivo de lo sucedido.

La legítima indignación de los locales

Tras el pitido final, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, no ocultó su enfado por la decisión arbitral. Calificó de incomprensible que se produzcan errores tan flagrantes existiendo la tecnología actual.

Al hablar sobre la posibilidad de recibir una disculpa por parte del jefe de árbitros Howard Webb y su equipo, Michael Carrick comentó irónicamente que seguía esperando dichas disculpas. Aunque los árbitros le explicaron que el jugador no interfirió en la jugada, el técnico insistió en que no entiende en absoluto esa lógica.