El Everest se convierte en un vertedero: el triste panorama en el pico más alto del mundo

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El Everest se convierte en un vertedero: el triste panorama en el pico más alto del mundo

El Everest, el pico más alto del mundo, no solo es un símbolo del alpinismo, sino que también enfrenta un grave problema que muestra el impacto de la actividad humana en la naturaleza. Se informa sobre la acumulación de tiendas de campaña, botellas de oxígeno y diversos desechos abandonados en los campamentos de altura.

A lo largo de los años, el interés por escalar el Everest ha crecido, al igual que el número de visitantes. Como resultado, los equipos y otros residuos que quedan en las condiciones de alta montaña se están convirtiendo en un problema ecológico.

Tras el deseo de conquistar el punto más alto del mundo, la humanidad deja toneladas de basura. En las partes superiores del Everest se pueden ver tiendas de campaña, botellas de oxígeno y otros objetos abandonados. Retirar estos desechos es muy complejo debido a las condiciones difíciles y peligrosas.

Una de las causas principales del problema es la expansión del alpinismo comercial y el aumento del número de personas que desean llegar a la cima.

EverestAlpinismoContaminación del EverestResiduos abandonadosMedio ambiente
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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