Se celebró un concurso de baile entre robots humanoides en Pekín (vídeo)

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Se celebró un concurso de baile entre robots humanoides en Pekín (vídeo)

En la capital china, Pekín, se organizaron concursos de baile entre robots como parte de los II Juegos Mundiales de Robots Humanoides. Los robots humanoides demostraron sus capacidades de equilibrio y movimiento realizando coreografías en diversos estilos de baile.

El programa de la competición incluyó disciplinas como el baile urbano, el cheerleading y el baile deportivo. En la categoría de baile deportivo, equipos formados por dos robots humanoides compitieron interpretando valses o sambas.

Los II Juegos Mundiales de Robots Humanoides se celebraron del 22 al 26 de agosto en el Estadio Nacional de Patinaje de Velocidad de Pekín. En la competición participaron 666 equipos y 2 056 robots de 16 países.

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