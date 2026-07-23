Un conductor es aclamado por ayudar a un camión ZIL tras reventar un neumático (vídeo)

Un vídeo que involucra a un camión de gran tonelaje está generando un amplio debate en las redes sociales. En él se observa cómo uno de los neumáticos de un camión ZIL en movimiento explota repentinamente con un fuerte estruendo.

En ese momento, el conductor de otro ZIL que venía detrás comprende rápidamente la situación y se acerca al camión. Utiliza su propio vehículo para apuntalar al camión averiado y ayudarle a mantener el equilibrio. Gracias a la rápida y sensata acción del conductor, se afirma que se evitó un posible accidente de tráfico.

Este vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los usuarios elogian el coraje y la solidaridad del conductor que ofreció su ayuda. Muchos destacan que la humanidad y el apoyo mutuo son las mayores virtudes en estas situaciones, dejando comentarios de agradecimiento.