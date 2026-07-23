Un conductor es aclamado por ayudar a un camión ZIL tras reventar un neumático (vídeo)

·146·Mundo
Un conductor es aclamado por ayudar a un camión ZIL tras reventar un neumático (vídeo)

Un vídeo que involucra a un camión de gran tonelaje está generando un amplio debate en las redes sociales. En él se observa cómo uno de los neumáticos de un camión ZIL en movimiento explota repentinamente con un fuerte estruendo.

En ese momento, el conductor de otro ZIL que venía detrás comprende rápidamente la situación y se acerca al camión. Utiliza su propio vehículo para apuntalar al camión averiado y ayudarle a mantener el equilibrio. Gracias a la rápida y sensata acción del conductor, se afirma que se evitó un posible accidente de tráfico.

Este vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los usuarios elogian el coraje y la solidaridad del conductor que ofreció su ayuda. Muchos destacan que la humanidad y el apoyo mutuo son las mayores virtudes en estas situaciones, dejando comentarios de agradecimiento.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosPor qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosHoy, 00:14Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes