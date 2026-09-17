Se eliminó el límite de potencia de la GeForce RTX 5090 móvil

Un experimento fascinante en el mundo de la tecnología ha llevado las capacidades de las computadoras portátiles a un nuevo nivel. Según ixbt.com, un entusiasta logró eliminar el límite de potencia del acelerador gráfico móvil NVIDIA GeForce RTX 5090, aumentando la potencia del dispositivo de 175 W a 250 W. Esto es lo que informa Ixbt.com .

Esta modificación inusual fue probada en una laptop gamer XMG Neo 16 de 2025 por el canal de YouTube GizmoSlipTech. Según el autor del experimento, el software especial fue creado por un entusiasta apodado PREMO utilizando herramientas de AI y «vibe-coding». Por ahora, este software y sus instrucciones detalladas de instalación no se han hecho públicos.

Aumento significativo del rendimiento

Una vez eliminado el límite de potencia, el rendimiento de la tarjeta gráfica mejoró drásticamente. En la prueba 3DMark Steel Nomad, la RTX 5090 Laptop logró una puntuación un 41,6 % superior a la versión estándar de 175 W. Este es un resultado extremadamente alto para laptops.

También se observó un crecimiento notable en videojuegos reales, aunque los resultados no fueron tan altos como en las pruebas sintéticas. En particular, el rendimiento aumentó un 23,33 % en Black Myth: Wukong con ajustes Cinematic, un 23,89 % en Cyberpunk 2077 en modo Ultra con ray tracing activado, y casi un 30 % en The Witcher 3.

Sistema de refrigeración y riesgos ocultos

Para evitar el sobrecalentamiento de la GeForce RTX 5090 consumiendo 250 W, se utilizó un sistema de refrigeración líquida externa compatible con la XMG Neo 16, el XMG Oasis. Fue este sistema externo el que ayudó a controlar las altas temperaturas.

Sin embargo, los expertos advierten que tales experimentos pueden conllevar riesgos graves. El sistema de alimentación, los VRM, las bobinas y las líneas de energía de la laptop están diseñados originalmente para un consumo específico. El funcionamiento prolongado de la tarjeta gráfica a 250 W puede provocar sobrecalentamiento y el fallo total del dispositivo.