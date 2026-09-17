Estados Unidos lanza un nuevo programa espacial movilizando ayuda internacional

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció en Lima una nueva iniciativa llamada Space Catalyst Partnership (SCP). Este programa del Departamento de Estado tiene como objetivo ampliar significativamente el acceso de gobiernos extranjeros y agencias espaciales al sector espacial civil y comercial estadounidense. El programa busca fortalecer la cooperación internacional mientras abre nuevos mercados para las tecnologías e industrias espaciales de EE. UU. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el primer proyecto de esta iniciativa está previsto para dos años y tiene un coste de 6,5 millones de dólares. Los fondos se destinarán a conectar zonas rurales remotas del sur de Perú a una red moderna de Internet por satélite. Sin embargo, aún no se ha revelado qué empresa estadounidense proporcionará los servicios de comunicación en estas áreas.

El programa Artemis y un nuevo enfoque

Las condiciones para participar en el nuevo programa SCP están estrictamente definidas: solo pueden unirse los países que hayan firmado los Acuerdos de Artemis. Por ejemplo, Perú se unió oficialmente a este acuerdo en 2024, convirtiéndose en su 41.º participante. Este factor fue clave para que el país se convirtiera en el primer destino del nuevo proyecto de asociación espacial.

Representantes del Departamento de Estado destacan que el aspecto único de este programa es que, por primera vez en la historia, la agencia coordina fondos de ayuda exterior para dirigirlos a proyectos que sirven específicamente a los intereses de la industria espacial estadounidense. Este es un paso importante para alinear la política estatal con las capacidades de las empresas comerciales.

Mecanismo de financiación y contexto geopolítico

El presupuesto total del programa Space Catalyst Partnership aún no se ha definido. El Departamento de Estado planea colaborar en el futuro con el Congreso de EE. UU. para atraer diversas fuentes de ayuda externa para cada proyecto individual. También se enfatiza que se mantendrá una estrecha cooperación con la NASA durante la implementación del programa.

Según los expertos, el lanzamiento de este programa coincide con un periodo en el que la influencia espacial de China en América Latina está aumentando drásticamente. En particular, Pekín ya ha instalado una estación de comunicación espacial profunda en la Patagonia argentina y está implementando programas satelitales especiales para Bolivia y Venezuela.

A pesar de esto, no se prohíbe estrictamente a los participantes del SCP colaborar con proveedores chinos. Por su parte, Washington pretende competir no mediante restricciones, sino a través de tecnologías de alta calidad, estándares fiables y soluciones únicas.