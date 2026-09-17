Samsung traslada la producción de memoria DDR5 a socios externos debido a la IA

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Samsung traslada la producción de memoria DDR5 a socios externos debido a la IA

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics planea redirigir sus capacidades de producción hacia la memoria HBM de alta velocidad, necesaria para los sistemas de IA modernos. Como parte de este cambio estratégico, la empresa ha decidido delegar la fabricación de módulos de memoria DDR5 estándar para PC, portátiles y servidores a fabricantes externos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el medio Ixbt.com, la demanda de memoria de alto rendimiento ha aumentado drásticamente debido al rápido desarrollo de las tecnologías de IA. Samsung busca liberar sus líneas de producción actuales para fabricar productos más rentables. Por ello, la tarea de aumentar el volumen de producción de módulos DDR5 estándar se está transfiriendo a socios asiáticos.

Geografía de producción y socios

Según información basada en fuentes surcoreanas, la dirección de Samsung ha solicitado a sus contratistas ampliar sus líneas de producción e incrementar las inversiones en este sector. Actualmente, varios socios asiáticos importantes de la empresa participan en este proceso, cada uno con sus propias capacidades en diversos países extranjeros.

Incluyendo:

  • Dreamtech ha establecido la producción en masa de módulos de memoria DDR5 en India
  • Hanyang Digitech fabrica estos productos en sus plantas de Vietnam
  • SFA Semicon utiliza sus capacidades de producción en Filipinas
Con la ayuda de estas empresas, Samsung podrá movilizar sus recursos principales para crear memoria HBM de alto margen y otros tipos de productos tecnológicos avanzados. Esto aumentará aún más la eficiencia de la empresa en función de las demandas del mercado.

SamsungDDR5HBMTecnologíaInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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