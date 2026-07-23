¿Por qué se pinta de blanco el rostro de la novia en Albania?

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¿Por qué se pinta de blanco el rostro de la novia en Albania?

En la región de Kichevo, en Albania, una tradición nupcial única que se ha conservado durante siglos sigue despertando el interés de muchos hoy en día.

Según esta costumbre, antes de la ceremonia de boda, el rostro de la novia se pinta completamente de blanco. Después, se dibujan patrones delicados y se decora con monedas y diversos adornos nacionales. Este complejo proceso suele llevar varias horas.

Existen diferentes puntos de vista sobre el origen de esta tradición. Algunas fuentes afirman que la pintura blanca y los patrones faciales son un símbolo para proteger a la novia del mal de ojo y de las fuerzas malignas. Sin embargo, esta interpretación no ha sido confirmada totalmente por fuentes históricas.

A pesar de ello, este ritual único no ha perdido su importancia hasta el día de hoy. Es reconocido no solo como parte de la cultura específica de la región de Kichevo, sino también como uno de los valores únicos que reflejan el rico patrimonio histórico y las tradiciones nacionales del pueblo albanés.

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