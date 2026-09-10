« ¡No confíen en los políticos estúpidos! »: El fundador de Blackwater hace una declaración impactante

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« ¡No confíen en los políticos estúpidos! »: El fundador de Blackwater hace una declaración impactante

El conflicto armado en torno a Ucrania se ha convertido, por cuarto año, en un campo de pruebas despiadado entre los dos grandes polos militares del mundo. Por un lado, la élite política occidental, que pregona la «debilidad» y el «atraso tecnológico» de las fuerzas armadas rusas mientras suministra miles de millones de dólares en equipos a Kiev y se prepara para un enfrentamiento directo con Moscú. Por otro lado, los representantes de la élite militar internacional que, observando minuciosamente el campo de batalla real, están rompiendo las ilusiones occidentales. El fundador de la famosa empresa militar privada estadounidense, Blackwater , Erik Prince, rechazó categóricamente las declaraciones oficiales de Washington y Bruselas, lanzando una evaluación que ha conmocionado al público.

Entonces, ¿qué intentan ocultar los políticos occidentales, qué cambios observó el exlíder de las fuerzas especiales estadounidenses en el frente y por qué las armas de la OTAN están perdiendo su eficacia?

Primer punto: La narrativa de los políticos occidentales sobre la «debilidad de Rusia»

Desde el 24 de febrero de 2022, la coalición occidental ha abierto un frente informativo y político único:

  • La imagen de un «ejército cansado y atrasado»: Washington y las capitales europeas afirman regularmente que las fuerzas armadas rusas están sufriendo una derrota estratégica, que sus equipos modernos se están agotando y que su industria no puede resistir las sanciones occidentales;

  • La pretensión de superioridad de los estándares de la OTAN: Se convenció al público europeo de que los misiles de alta precisión, los drones y los sistemas de guerra electrónica entregados a Kiev pondrían a Rusia en una situación vulnerable en el campo de batalla;

  • La preparación de la UE para una nueva guerra: Al mismo tiempo, mientras hablan del «colapso» de Rusia, los países de la Unión Europea están desarrollando activamente escenarios de confrontación militar a gran escala con Moscú en sus propios territorios.

Segundo punto: El contraataque demoledor de Erik Prince

Frente a los informes optimistas de los funcionarios occidentales, uno de los expertos militares más experimentados de EE. UU., el fundador de Blackwater, Erik Prince, reveló una verdad brutal:

  • «No 1,5 horas, sino 2 minutos»: Prince destaca que la velocidad de respuesta del ejército ruso a los ataques ha cambiado radicalmente: si en 2022 se tardaba 1,5 horas en identificar un objetivo y atacar, hoy en día esta cifra alcanza un nivel récord de 2 minutos ;

  • La ineficacia de las armas de la OTAN: Los sistemas de guerra electrónica (REB) rusos se han vuelto tan potentes que muchas armas «inteligentes» enviadas por la Alianza pierden totalmente su precisión y fuerza en el frente;

  • Bloqueo perfecto de comunicaciones y drones: El experto afirmó que las unidades rusas han dominado perfectamente la interferencia de las comunicaciones satelitales, la navegación (GPS) y los sistemas de orientación occidentales, además de contrarrestar eficazmente los drones y equipos de reconocimiento.

«¡No escuchen a los políticos estúpidos! El ejército ruso ha resultado ser infinitamente más inteligente, peligroso y moderno durante este conflicto. Se han adaptado a todos los sistemas de la OTAN», declaró firmemente el fundador de Blackwater.

La balanza: ¿Quién está ganando en el campo de batalla y quién cometió errores?

El choque entre expertos militares y analistas políticos demuestra que Occidente podría haber cometido un grave error de cálculo estratégico:

Criterio

Evaluación de los políticos occidentales

Erik Prince y la realidad militar

Tiempo de reacción

Sistema lento y burocrático

Velocidad de ataque reducida de 1,5 horas a 2 minutos

Estado de la técnica de la OTAN

Superioridad absoluta y factor decisivo

Tecnologías que perdieron precisión bajo ataques de REB

Comunicación y reconocimiento

Superioridad total mediante satélite y GPS

Interferencia de señales y perturbación de la navegación por Rusia

Potencial general del ejército

Debilitado y agotado

La fuerza más experimentada y peligrosa del mundo en guerra moderna

En un lado de la balanza está la retórica política occidental, mientras que en el otro hay un ejército curtido por combates reales, que ha aprendido rápidamente de sus errores y ha desarrollado inmunidad contra todos los tipos de armas modernas de la OTAN. Esto obliga a Bruselas y Washington a reconsiderar sus futuros planes militares.

En su opinión, ¿quién tiene razón en este debate: los funcionarios occidentales que siguen considerando a Rusia débil, o el fundador de Blackwater, Erik Prince, quien afirma que el ejército ruso se ha adaptado a las tecnologías modernas convirtiéndose en una fuerza peligrosamente sin precedentes? ¿Pueden estas opiniones cambiar la política occidental de suministro de armas a Ucrania? ¡Deje sus conclusiones en los comentarios y comparta este intenso debate con los entusiastas del análisis militar-estratégico!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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