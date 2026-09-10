Europa anuncia la creación de su propia nave espacial tripulada

El presidente francés Emmanuel Macron declaró que Europa debe desarrollar su propio programa espacial independiente y contar con su propio sistema de transporte espacial tripulado en un plazo de diez años. Esta iniciativa busca terminar con la dependencia europea de tecnologías extranjeras y asegurar la soberanía tecnológica de la región. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de Ixbt.com, el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, también presentó una propuesta similar, destacando la necesidad de que Europa aumente drásticamente las inversiones en su industria espacial. Señaló que los países europeos deben elegir si en el futuro quieren ser «pasajeros» o «pilotos» en el espacio.

Plan de desarrollo gradual

Actualmente, Europa no tiene la capacidad de lanzar a sus propios astronautas a la órbita de forma independiente y depende de sistemas de transporte extranjeros. Según el plan presentado por Macron, se prevé cambiar radicalmente la situación en la próxima década.

Como primera etapa del programa, se planea la creación de la nave de carga europea Nyx. Según lo previsto, esta nave debería acoplarse a la Estación Espacial Internacional en dos años. Aunque se contempla que el retiro de la ISS de la órbita comience en 2030, este proceso es un paso importante para probar las tecnologías.

Misiones lunares

Posteriormente, se prevé el envío del módulo de aterrizaje Argonaut a la superficie lunar en un plazo de cinco años. Solo después de esto, Europa planea pasar a sus propios vuelos espaciales tripulados a gran escala.

En diez años, se debe preparar una nave especial que se lanzará desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana Francesa, capaz de transportar a astronautas europeos y extranjeros a la órbita. Esto permitirá a Europa utilizar su infraestructura espacial de forma independiente.

Costos financieros e inversiones

La implementación del programa requiere inversiones masivas. Aschbacher enfatizó que Europa debería destinar aproximadamente 1.000 millones de euros anuales a este objetivo durante diez años, es decir, un total de 10.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, mantener la dependencia de los servicios extranjeros existentes tampoco será barato. Según las estimaciones del jefe de la ESA, en la próxima década se gastarán unos 5.000 millones de euros en la compra de servicios de transporte de astronautas al espacio. Por ello, la creación de su propio sistema no se considera un gasto excesivo, sino una inversión estratégica para el futuro.