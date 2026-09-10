¡El Andijon derrota al Kokand-1912 en el minuto 90+1: goles que hicieron vibrar al estadio!

Superliga de UzbekistánEn la 21ª jornada, se disputó el esperado, intenso y reñido derbi del Valle. El Andijon recibió en su estadio a uno de sus rivales históricos, el Kokand-1912, y mostró una voluntad inquebrantable al final del partido para lograr una superremontada y ganar 2-1. Aunque los visitantes abrieron el marcador al principio y mantuvieron la ventaja durante mucho tiempo, las «Águilas» igualaron en el minuto 76 y se llevaron la victoria en el tiempo añadido. Este triunfo otorga puntos vitales al Andijon en la tabla, mientras que complica la peligrosa situación del Kokand en la parte baja.

¿Qué acciones de los legionarios cambiaron el destino del partido, qué efecto tuvieron los cambios de los entrenadores y cómo queda la situación en la tabla? Al final del artículo, les ofrecemos todos los detalles sobre los momentos culminantes del derbi y las perspectivas de los equipos.

Cronología del derbi: el gol del minuto 18 y la remontada final

El dramático enfrentamiento en el «Bobur Arena» puso a prueba los nervios de los aficionados de ambos bandos:

El gol rápido de Nimeli: El encuentro comenzó con ataques activos de los visitantes, y en el minuto 18, el delantero del Kokand-1912, Silvanus Nimeli, abrió el marcador adelantando a los suyos;

La presión prolongada de los locales: Tras el gol en contra, el Andijon se volcó al ataque, pero debido a la ordenada defensa del Kokand, no lograron empatar durante mucho tiempo;

La respuesta clave de Turdimurodov: En el minuto 76, la insistencia dio sus frutos: Rustam Turdimurodov batió la portería rival y puso el 1-1 en el marcador;

El gol de la victoria en el 90+1': En el tiempo añadido, el suplente Imeda Ashortia anotó el segundo gol, el de la victoria, sumiendo a todo el estadio en la euforia.

«No son solo tres puntos, es la voluntad real de un equipo que luchó hasta el último segundo y su determinación ante su afición», señalaron los comentaristas deportivos.

Alineaciones y estrategia: el banquillo marca la diferencia

Los cuerpos técnicos de ambos equipos realizaron ajustes tácticos durante el partido:

Alineación del Andijon: Adhamov, Abdumajidov, Holdorxonov (Abdumannopov, 59'), Komilov (Sulaymonov, 73'), Chalasan, Turg‘unboyev (Ashortia, 59'), Temirov, Ismonaliyev, Toirov, Boake, Turdimurodov;

Alineación del Kokand-1912: Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazava, Nimeli, Yo‘ldoshev, Akramov, Malikjonov, Gulyamov, Xasanov (Xusanov, 66');

El rol de «joker» de Ashortia: El legionario Imeda Ashortia, que entró en el minuto 59 por Turg‘unboyev, dio un nuevo ritmo al juego y se convirtió en el héroe al marcar en los últimos instantes;

Tarjetas amarillas: En un choque intenso, Holdorxonov (minuto 45) y Toirov fueron amonestados por parte del Andijon.

Situación en la tabla: ¿quién sube y quién está en peligro?

Este emocionante partido afectó la clasificación de la siguiente manera:

La posición del Andijon: Tras esta victoria clave, el Andijon suma 30 puntos , consolidándose en la 8ª posición;

Kokand-1912 en zona de peligro: Debido a la derrota en los últimos segundos, el Kokand se mantiene con 20 puntos en el puesto 13 y deberá intensificar su lucha por la permanencia en la Superliga.

La intensidad del fútbol del Valle y los retos futuros

Este partido en el «Bobur Arena» demostró una vez más que los derbis del Valle tienen una fuerza y dramaturgia únicas en el fútbol uzbeko. La capacidad del Andijon para encontrar fuerzas y remontar en el último ataque demuestra el carácter sólido del club. Por el contrario, la pérdida de concentración del Kokand-1912 en los minutos finales, tras ir ganando casi todo el partido, reveló serios problemas defensivos. A medida que se acerca el final de la Superliga, cada punto vale oro, y estas victorias son factores decisivos para el destino de los equipos esta temporada.

¿Cree que la victoria del Andijon en los últimos minutos impulsará al equipo hacia los puestos altos? ¿Podría el Kokand-1912 haber mantenido la victoria si no hubiera perdido la concentración? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este análisis del derbi con todos los aficionados al fútbol y sus amigos de Andijon y Kokand!