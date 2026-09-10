Hallan el cuerpo de su madre en un congelador: un hombre ruso es sospechoso de asesinato

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Hallan el cuerpo de su madre en un congelador: un hombre ruso es sospechoso de asesinato

En San Petersburgo, un hombre de 42 años confesó haber matado a su madre de 64 años. Según información preliminar, el asesinato pudo haber sido motivado por pérdidas de dinero en apuestas deportivas. Así lo informó Zakon.kz informó.

Según la cadena de televisión 78, la noche del 9 de septiembre, el hombre se acercó voluntariamente a agentes de la Rosgvardia en la calle para confesar el crimen. Las fuerzas del orden, junto con los investigadores, acudieron a su apartamento en la avenida Leninski. Allí, el cuerpo de la mujer fue hallado en un congelador independiente. Según la investigación, el asesinato ocurrió el 22 de agosto.

Se señala que el hombre padecía ludopatía. Se presume que atacó a su madre mientras ella contaba dinero, temiendo que ella descubriera el faltante. Tras esto, tomó un cuchillo y le propinó al menos cinco puñaladas.

Posteriormente, el hombre trasladó el cuerpo de la mujer a un congelador independiente ubicado en la habitación contigua.

El sospechoso ha sido detenido. Según la policía, está registrado en un dispensario psiconeurológico. También se informó que el hombre ya contaba con antecedentes penales por asesinato y robo.

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