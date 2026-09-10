Un paquistaní gana una lotería de 1.500 millones de rupias en Abu Dabi

Un ciudadano paquistaní, Shaukat Aftab, de 64 años,, ganó el gran premio en un sorteo de lotería celebrado en Abu Dabi. Su suerte cambió, 15 millones de dirhams, es decir, aproximadamente 1.500 millones de rupias como premio mayor.

Los organizadores de la lotería llamaron a Aftab por teléfono mientras estaba en Pakistán para informarle que había ganado. Sin embargo, el hombre de 64 años no creyó la noticia al principio, sospechando que podría tratarse de un fraude.

Posteriormente, los organizadores le pidieron que verificara el número de su billete de lotería a través del sitio web oficial. Tras comprobar la información por sí mismo, Aftab se dio cuenta de que realmente era el ganador del gran premio.

Según los organizadores, Aftab compró billetes de lotería regularmente durante 15 años. Tras tantos años de perseverancia, finalmente obtuvo el premio mayor en un sorteo afortunado.

Otros participantes también recibieron premios en este sorteo. Cuatro ciudadanos indios y un representante de Bangladés también ganaron un premio en efectivo de 100.000 dirhams cada uno.

De esta manera, la suerte de Shaukat Aftab tras 15 años participando en la lotería lo convirtió en poseedor de una gran suma. Aunque el ganador pensó inicialmente que era una estafa, tras la verificación en el sitio oficial confirmó su fortuna.