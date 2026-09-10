Xiaomi inicia las pruebas de HyperOS 4 para el mercado global

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha iniciado oficialmente las pruebas cerradas a nivel global de su última plataforma, HyperOS 4, basada en Android 17. Según ixbt.com, el nuevo software, presentado a mediados de agosto exclusivamente para el mercado chino, se está abriendo ahora gradualmente a los usuarios internacionales, captando la atención de millones de propietarios de smartphones en todo el mundo. Esto es lo que informa Ixbt.com.

Se ha comunicado que siete modelos de dispositivos móviles participarán en la primera fase de la prueba beta global. La versión de prueba inicial ya se ha lanzado para tres de los modelos insignia más avanzados de la marca, mientras que los propietarios de los otros cuatro dispositivos podrán obtener esta actualización a partir del 17 de septiembre de este año.

Dispositivos en la primera fase de pruebas

Los siguientes smartphones modernos están incluidos en esta fase de prueba beta global:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

El nuevo sistema HyperOS 4 destaca no solo por su funcionalidad profundamente renovada, sino también por cambios visuales significativos. Se ha introducido un nuevo estilo visual llamado Soft Light Glass en la interfaz del software, que ofrece a los usuarios un diseño más moderno y ligero.

Además, los desarrolladores han creado opciones más amplias para personalizar la pantalla de inicio. También se ha destacado un aumento notable en la velocidad de inicio de las aplicaciones, así como una mejora en el rendimiento general del sistema y la fluidez de la interfaz.

Inteligencia artificial y capacidades de la cámara

Como parte del nuevo sistema operativo, las funciones basadas en IA también están experimentando un desarrollo significativo. Esto ayuda a automatizar las tareas diarias de los usuarios y a hacer que el proceso de trabajo con el dispositivo sea más cómodo. Además, las capacidades multimedia, incluida la calidad de reproducción de video, han alcanzado un nuevo nivel.

La aplicación de la cámara también ha pasado por una optimización seria. En particular, el algoritmo HDR ha sido rediseñado para aumentar su velocidad, y la aplicación de la cámara ahora responde de manera mucho más rápida y sin latencia a las acciones del usuario.

Se señala que los usuarios que deseen participar en estas pruebas pueden enviar una solicitud a través de la aplicación Xiaomi Community. Al mismo tiempo, la empresa advierte sobre una restricción importante: una vez instalado HyperOS 4 Beta vía OTA, no es posible volver a la versión anterior mediante un método sencillo. Para revertir el sistema, se requiere un flasheo completo utilizando el bootloader.