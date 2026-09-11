División en la «OTAN islámica»: Pakistán no protegió a Arabia Saudita

En el mundo islámico, una poderosa alianza de defensa, creada hace apenas un mes con gran pompa y calificada como la «OTAN islámica» en la política global, se ha topado con un conflicto irreconciliable en su primera prueba seria. En el momento en que los hutíes yemeníes rompieron una tregua de cuatro años y comenzaron a bombardear las ciudades del sur de Arabia Saudita con misiles y drones, uno de los aliados, Pakistán, se negó inesperadamente a proporcionar ayuda militar a Riad. Según una información difundida por la influyente Reuters agencia de noticias, Islamabad anunció oficialmente que dicha intervención no está siendo considerada por el momento, a pesar del tratado de defensa tripartito firmado el 7 de agosto.

¿Qué pretexto está utilizando la diplomacia paquistaní mientras las ciudades del sur de Arabia están en llamas, por qué se dejó de lado la regla de que «un ataque contra uno es un ataque contra todos» y qué hay detrás de esta decisión de Islamabad, considerada la potencia nuclear del mundo musulmán?

Punto de fricción: Ataques a ciudades del sur y acuerdo tipo «OTAN»

La paz relativa mantenida durante 4 años a orillas del Mar Rojo se desmoronó en un instante:

El colapso de la tregua de cuatro años: El movimiento «Ansar Allah» (hutíes) reanudó operaciones militares a gran escala contra Arabia Saudita;

Ciudades bajo misiles: Los hutíes llevan a cabo ataques incesantes con misiles balísticos y drones de ataque contra las ciudades saudíes de Abha, Jamis Mushait, Jizán y Najrán;

La respuesta devastadora de Riad: La fuerza aérea saudí está llevando a cabo potentes ataques aéreos en las provincias de Marib, Taiz, Hodeida y Al-Jawf, bajo control hutí;

La alianza histórica en La Meca: Hace apenas un mes, el 7 de agosto de 2026, se firmó en La Meca un tratado de defensa colectiva histórico entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, similar al Artículo 5 de la OTAN, que estipula que un ataque contra uno de los participantes se considera una agresión contra todos.

Primer golpe: Arabia Saudita y la demanda de defensa colectiva

Los funcionarios de Riad, basándose en el acuerdo de La Meca, esperaban de sus aliados acciones militares prácticas como fuerza de disuasión estratégica:

Deber de seguridad colectiva: La parte saudí sostiene que el bloque tripartito debe responder con firmeza a las amenazas comunes en la región y que el ejército paquistaní, con su potencial nuclear, debe participar activamente en la protección de las fronteras;

Seguridad de las ciudades y la energía: El reino, bajo el fuego de misiles, se considera víctima de una agresión y evalúa la activación inmediata de las cláusulas de defensa del tratado como un paso lógico.

Respuesta de la otra parte: «No ahora, cuando llegue el momento...»

Sin embargo, la declaración de Islamabad detuvo en seco la movilización militar que Riad esperaba, como un jarro de agua fría:

Negativa a ayudar: El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Sajjad Haider Khan, declaró que la cuestión de ayudar a Arabia Saudita en la lucha contra los hutíes no está en absoluto en la agenda en este momento;

Dilación: El diplomático enfatizó que Pakistán solo podría actuar «cuando llegue el momento» y de acuerdo con los términos del tratado, evitando dar plazos o planes precisos;

Riesgo de neutralidad regional: Dado que Pakistán comparte frontera con el vecino Irán y que Teherán respalda a los hutíes, Islamabad no quiere romper relaciones con Teherán ni ser arrastrado a una guerra ajena.

«Por ahora no se está discutiendo nada parecido... Solo cuando llegue el momento actuaremos conforme al acuerdo», enfatizó firmemente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Sajjad Haider Khan.

La balanza: ¿Quién gana y quién está en una trampa estratégica?

Este desacuerdo diplomático reveló las capacidades reales y las pérdidas de las partes:

Criterios de evaluación Posición de Arabia Saudita Posición de Pakistán Necesidad militar Necesita fuerzas adicionales para proteger las fronteras del sur y las ciudades contra misiles No quiere lanzar a su ejército al torbellino de la guerra en Yemen Obligación del tratado Exige la aplicación completa e inmediata del acuerdo de La Meca Interpreta el acuerdo como aplicable solo a grandes conflictos geopolíticos Presión geopolítica Intenta demostrar una poderosa alianza musulmana contra Irán Prefiere mantenerse neutral para preservar la paz en la frontera con Irán Pérdida o ganancia Riesgo de quedarse solo ante el silencio del aliado Preserva a sus militares a riesgo de perder el apoyo financiero saudí

En la balanza, por un lado está Arabia Saudita, cuyo territorio está siendo bombardeado y que confiaba en el compromiso de sus aliados, y por el otro está Pakistán, que calcula los riesgos económicos y políticos y retrasa la implementación práctica del acuerdo. Esta confrontación arroja una sombra seria sobre el futuro de la alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán.

¿Cree que la negativa de Pakistán a ayudar a Arabia Saudita es una estrategia correcta para proteger los intereses nacionales o una traición al tratado de defensa firmado? ¿Podría esta decisión llevar a la disolución del bloque tripartito «OTAN islámica» recién formado? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la inesperada intriga geopolítica en el mundo musulmán con sus seres queridos y entusiastas de la política!