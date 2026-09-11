Dos mujeres rusas mueren al intentar eliminar moho y roedores

·17·Mundo
Dos mujeres rusas mueren al intentar eliminar moho y roedores

En el pueblo de Mijáilovskoye, en el krai de Altái (Rusia), dos mujeres jubiladas fallecieron mientras intentaban combatir el moho y los roedores. Bajaron al sótano para recoger patatas y limpiar el lugar. Así lo informó Zakon.kz .

La tragedia ocurrió la noche del 6 de septiembre. Para limpiar el sótano, las mujeres comenzaron a quemar papel en un cubo. Poco después, ambas empezaron a sentirse mal y no pudieron salir del sótano por sus propios medios.

Una de las jubiladas logró llamar a un conocido para pedir ayuda. Cuando el hombre llegó al garaje, encontró a las mujeres inconscientes, pero no tuvo fuerzas para sacarlas del sótano por sí mismo.

Tras esto, se llamó a los equipos de rescate y a una ambulancia. Según el canal de Telegram «112», una de las mujeres falleció antes de que llegaran los médicos. Los doctores intentaron reanimar a la segunda, pero no pudieron salvarle la vida.

Actualmente se están investigando todas las circunstancias de la tragedia.

МихайловскоеОлтойРоссияпенсионерларертўлқишлоқтез тиббий ёрдам
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Arma misteriosa en el salón aeronáutico de Egipto: la inteligencia de EE. UU. preocupada por la innovación rusaArma misteriosa en el salón aeronáutico de Egipto: la inteligencia de EE. UU. preocupada por la innovación rusaHoy, 00:06Controversia sobre «Masha y el Oso» en el Parlamento británico: ¿Por qué los diputados quieren prohibir los dibujos animados?Controversia sobre «Masha y el Oso» en el Parlamento británico: ¿Por qué los diputados quieren prohibir los dibujos animados?Hoy, 00:05El petróleo supera los 106 dólares: ¿Están los hutíes bloqueando el mar Rojo y golpeando a EE. UU.?El petróleo supera los 106 dólares: ¿Están los hutíes bloqueando el mar Rojo y golpeando a EE. UU.?Hoy, 00:04División en la «OTAN islámica»: Pakistán no protegió a Arabia SauditaDivisión en la «OTAN islámica»: Pakistán no protegió a Arabia SauditaHoy, 00:02Obras de arte gigantes creadas con millones de flores destruidas en pocos díasObras de arte gigantes creadas con millones de flores destruidas en pocos díasAyer, 23:56La pareja del actor hallado muerto en su casa cambia su declaraciónLa pareja del actor hallado muerto en su casa cambia su declaraciónAyer, 23:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial