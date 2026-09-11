Dos mujeres rusas mueren al intentar eliminar moho y roedores

En el pueblo de Mijáilovskoye, en el krai de Altái (Rusia), dos mujeres jubiladas fallecieron mientras intentaban combatir el moho y los roedores. Bajaron al sótano para recoger patatas y limpiar el lugar. Así lo informó Zakon.kz .

La tragedia ocurrió la noche del 6 de septiembre. Para limpiar el sótano, las mujeres comenzaron a quemar papel en un cubo. Poco después, ambas empezaron a sentirse mal y no pudieron salir del sótano por sus propios medios.

Una de las jubiladas logró llamar a un conocido para pedir ayuda. Cuando el hombre llegó al garaje, encontró a las mujeres inconscientes, pero no tuvo fuerzas para sacarlas del sótano por sí mismo.

Tras esto, se llamó a los equipos de rescate y a una ambulancia. Según el canal de Telegram «112», una de las mujeres falleció antes de que llegaran los médicos. Los doctores intentaron reanimar a la segunda, pero no pudieron salvarle la vida.

Actualmente se están investigando todas las circunstancias de la tragedia.