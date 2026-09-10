La pareja del actor hallado muerto en su casa cambia su declaración

El famoso actor turco Serhat Kılıç fue encontrado muerto el 5 de septiembre en su casa en el distrito de Kağıthane, Estambul. Su pareja desde hace 8 años, Özlem Esmergul, dio información contradictoria a la policía y a la fiscalía sobre el consumo de drogas y alcohol del actor. Así lo informaron la agencia Demirören y Habertürk.

Se señala que Esmergul declaró inicialmente a la policía que Serhat Kılıç no tenía adicción a las drogas ni al alcohol. Sin embargo, en su declaración ante la fiscalía, afirmó que el actor sí consumía drogas y alcohol.

«Desde que lo conozco, sé que consumía drogas y alcohol. Hasta donde sé, también consumía cocaína en los últimos seis meses. No tenía enemigos», dijo Esmergul.

Esmergul mencionó que conocía a Kılıç desde hace ocho años. Habló con el actor por última vez por teléfono dos días antes del incidente, el 3 de septiembre. Durante la conversación, Kılıç comentó que su salud había empeorado mucho, por lo que no podía ir al set de grabación y había sido apartado de la serie.

El actor también indicó que, debido a su salud, había discutido con Esmergul y algunos colegas del set. Después de eso, dejó de responder a las llamadas telefónicas. Esmergul dijo que al principio no sospechó nada grave, ya que sabía que Kılıç a veces pasaba 5 o 6 días sin hablar con personas con las que estaba molesto.

Según Esmergul, decidió ir a ver al actor el 5 de septiembre. Al entrar al apartamento con una llave de repuesto, vio trozos de platos rotos en el suelo. El interior de la casa estaba muy frío y el aire acondicionado estaba encendido.

Al tocar a Kılıç, sintió que su cuerpo estaba rígido. Al darse cuenta de que había fallecido, avisó a la policía. Las fuerzas del orden y el personal médico llegaron al lugar y confirmaron la muerte del actor.

Esmergul también mencionó que Kılıç había sido tratado recientemente en un hospital privado de Estambul por una hernia cervical. Según ella, fue precisamente por este problema de salud que no pudo asistir al rodaje y llevaba un collarín.

En el marco de la investigación, se hizo público el informe de la inspección del lugar. En él se señala que el complejo donde vivía Kılıç cuenta con guardia y cámaras de seguridad, y que el acceso al edificio está controlado.

Asimismo, no se encontraron signos de entrada forzada en la puerta blindada del apartamento. En el pasillo y en la entrada de la sala se encontraron trozos de platos del mismo color y diseño.

También se descubrieron sustancias sospechosas en el lugar. Dentro de una caja de metal en la sala se encontró una sustancia vegetal de color verde, que se presume podría ser droga, y papel para liar cigarrillos.

Además, se encontró una sustancia vegetal verde en un paquete con cierre negro dentro de una maleta de tela cerca de la estantería. En la maleta también se hallaron tres billetes de 200 liras turcas, los cuales estaban enrollados en forma de tubo, lo que sugiere que podrían haber sido utilizados para el consumo de drogas.

La investigación sobre la muerte de Serhat Kılıç continúa. La causa exacta de la muerte del actor aún no ha sido anunciada oficialmente.