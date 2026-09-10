Obras de arte gigantes creadas con millones de flores destruidas en pocos días

En Zundert, Países Bajos, se celebró uno de los desfiles de flores más grandes del mundo: el Corso Zundert. En el evento del 6 de septiembre, enormes composiciones florales preparadas por 20 barrios de la ciudad desfilaron por las calles.

El Corso Zundert celebró su 90º aniversario en 2026. En esta tradición, que se lleva a cabo cada primer domingo de septiembre, los barrios preparan composiciones gigantes durante meses. Este año, las 20 composiciones fueron exhibidas en las calles y se eligió a un ganador entre ellas.

Las composiciones no son simples decoraciones florales. Primero se crean como bocetos y maquetas, y luego se transforman en obras de gran volumen utilizando estructuras metálicas, papel y otros materiales. En la fase final, las composiciones se decoran con flores de dalia.

Este año, el primer premio fue para el barrio de Stuivezand con la composición titulada «The Sea As a Mirror» («El mar como un espejo»). El segundo lugar fue para Laer-Akkermolen y el tercero para el barrio de Molenstraat.

El desfile comenzó el 6 de septiembre a las 13:30. Los espectadores pudieron disfrutar de las enormes composiciones no solo durante el desfile, sino también el 7 de septiembre en un área de exposición especial.

Sin embargo, la vida de estas obras de arte es muy corta. Una vez finalizado el evento, las composiciones se desmantelan con maquinaria especial y se colocan en contenedores. Como resultado, solo quedan videos, fotos y los recuerdos de los espectadores.

La particularidad del Corso Zundert es que todas las composiciones son creadas por voluntarios. Alrededor de Zundert, se cultivan dalias en unas 40 hectáreas específicamente para este desfile.