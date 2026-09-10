Vladimir Putin anuncia nuevos requisitos estrictos sobre migración

La Federación de Rusia ha emitido declaraciones políticas importantes sobre la migración laboral, combinando grandes ingresos con restricciones estrictas y oleadas de deportaciones. Al recibir el informe de Andréi Kikot, jefe del servicio de migración del Ministerio del Interior, el presidente Vladímir Putin subrayó que, si bien atraer mano de obra extranjera es vital para la economía rusa, los intereses de la población local deben ser la prioridad. Aunque el gobierno ha expulsado a casi 100 000 migrantes recientemente, la migración legal ha aportado una cifra récord de 321 mil millones de rublos al presupuesto. El presidente ordenó reformar el sistema de contratación, implementando un «ciclo cerrado» para los trabajadores. ¿Cuántos de los 100 000 migrantes fueron deportados a la fuerza? ¿Qué presupuestos se benefician más de las patentes? ¿Cómo funcionará la regla «casa-trabajo-casa»? Al final de este artículo, detallamos las nuevas obligaciones para los empleadores y los requisitos de idioma.

100 000 deportaciones y 321 mil millones de rublos en ingresos

Andréi Kikot, jefe del servicio de migración del Ministerio del Interior, reveló estas cifras en una reunión celebrada antes del 11 de septiembre, día de los empleados del sistema:

Expulsiones a gran escala: Aproximadamente 100 000 migrantes han sido expulsados de Rusia, de los cuales 75 000 fueron deportados por decisión judicial y de las fuerzas de seguridad;

Crecimiento del mercado legal: A pesar de las restricciones, la cuota de migración laboral legal aumentó del 45 % al 50 %, un indicador considerado positivo;

Ingresos presupuestarios récord: En los últimos 18 meses, el Estado ha obtenido 321 mil millones de rublos en ingresos netos gracias a los procesos migratorios (un aumento del 30 %);

Beneficios de las patentes: Vladímir Putin señaló que la mayor parte de estos ingresos proviene de los pagos de patentes, con más de 60 mil millones de rublos destinados al presupuesto federal y 250-260 mil millones directamente a los presupuestos regionales.

«Es una suma considerable. Pero lo más importante para nosotros es que el proceso sea culturalmente adecuado y que los intereses de nuestros ciudadanos estén protegidos primero», enfatizó el presidente ruso.

«Casa-trabajo-casa»: Nuevas obligaciones estrictas para los empleadores

Vladímir Putin ordenó al gobierno desarrollar requisitos específicos para la preparación de trabajadores extranjeros antes de su llegada a Rusia y el control de sus movimientos:

Obligación de vivienda para el empleador: Las grandes y medianas empresas deberán proporcionar dormitorios especializados a los trabajadores extranjeros que contraten;

Transferencia obligatoria al trabajo: Las empresas estarán obligadas a transportar a los trabajadores desde el dormitorio hasta el lugar de trabajo y viceversa mediante transporte dedicado;

Ciclo de control cerrado: Para evitar que los migrantes circulen libremente por la ciudad, se introducirá el sistema «casa-trabajo-casa», y al finalizar el contrato, serán devueltos a su país de forma organizada.

Requisitos de idioma y preparación cultural

El líder ruso mencionó los diálogos con los países de origen de los migrantes, afirmando que también están interesados en esta iniciativa:

Preparación en el país de origen: Se ampliará el sistema de formación profesional y jurídica de los ciudadanos extranjeros antes de su partida a Rusia;

Idioma ruso y docentes: El dominio del ruso por parte de los migrantes y sus hijos se establece como criterio obligatorio; se destacó la necesidad de aumentar el número de docentes;

Orden interno y seguridad: Según el presidente, sin conocimiento del idioma y habilidades culturales, es imposible crear un entorno migratorio seguro.

Una nueva era para la migración laboral: ¿Se limitará la libertad de movimiento?

Estas directrices marcan el inicio de una nueva era en la política migratoria rusa. Aunque los ingresos por patentes son cruciales para las regiones, el Estado prioriza la seguridad y el clima político interno. Si se implementa el sistema de «ciclo cerrado», la búsqueda independiente de empleo y vivienda quedará limitada, imponiendo un trabajo bajo control estricto de las empresas. Esto significa que las medidas contra los trabajadores sin documentos serán aún más severas.

¿Cree que el sistema de «ciclo cerrado» y la obligación de vivienda garantizan la seguridad de los migrantes o restringen excesivamente su libertad? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con sus conocidos que trabajan en Rusia!