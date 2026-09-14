Se confirma que el Samsung Galaxy S27 Ultra no cambiará su cámara

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Se confirma que el Samsung Galaxy S27 Ultra no cambiará su cámara

El smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra, cuya presentación se espera para los próximos años, mantendrá el concepto óptico de la generación anterior. Según informa ixbt.com, el famoso flagship no contará con la nueva cámara periscópica esperada, a pesar de las informaciones previas, lo que está causando un intenso debate en el mercado tecnológico. Así lo informa Ixbt.com .

Informes basados en filtraciones

Según la información más reciente difundida por el reconocido insider Ice Universe, los rumores que circulan en Internet sobre una actualización a gran escala de la cámara del flagship Galaxy S27 Ultra no son ciertos. Había informes de que el dispositivo recibiría un zoom óptico de 4x y un sensor más grande de 1/1,9 pulgadas.

Sin embargo, el conocido insider desmintió por completo estos informes, calificándolos de falsos. Señaló que la fuente que difundió esta información ya había publicado datos no confirmados y erróneos en varias ocasiones anteriores.

Especificaciones técnicas y planes futuros

Según información fiable obtenida por Ice Universe, Samsung no tiene intención de abandonar el concepto actual de teleobjetivo en su próximo flagship. Esto significa que el modelo Galaxy S27 Ultra seguirá equipado con una lente de teleobjetivo periscópica con zoom óptico de 5x.

También se espera que se utilice un sensor de 1/2,52 pulgadas para el teleobjetivo del dispositivo. Estos indicadores demuestran que la empresa prefiere confiar en soluciones probadas y validadas en sus flagships.

Según los expertos, este enfoque garantiza la estabilidad para Samsung, ya que la empresa no siente la necesidad de cambiar a módulos ópticos radicalmente nuevos cada año. Por su parte, los usuarios pueden esperar capacidades de fotografía estables y de alta calidad con el nuevo flagship.

Aunque todavía falta tiempo para la presentación del dispositivo, estas filtraciones ofrecen a los entusiastas de la tecnología una primera impresión de las capacidades del futuro flagship. Se espera que Samsung se centre en mejorar el software y otros componentes para fortalecer su posición en el mercado de los teléfonos con cámara.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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