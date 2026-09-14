Ousmane Dembélé reacciona a las palabras de Kylian Mbappé

El delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, respondió de manera singular a las declaraciones de su compañero Kylian Mbappé sobre su trayectoria y estatus en el mundo del fútbol. Según Goal.com, esta situación indica que la competencia por los premios individuales entre los jugadores se está intensificando. Así lo informa Goal.com informa .

Tras la victoria por 1-0 ante el Brest en el campeonato nacional, Ousmane Dembélé declaró abiertamente que no cree ser una estrella elegida por el destino. Esta declaración fue una respuesta indirecta a los comentarios del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, en una entrevista con France Football.

Destino predestinado y trabajo duro

En su entrevista, Mbappé destacó que, desde su adolescencia, fueron percibidos de manera diferente por el público y los medios deportivos. El delantero madridista afirmó que siempre se sintió «elegido», mientras que Dembélé era visto simplemente como un jugador talentoso.

En respuesta, Ousmane Dembélé señaló en una entrevista para el canal Liga 1+: «Siempre estuve en la última fila de la clase y trabajé incansablemente. A lo largo de mi carrera, trabajé duro sin hablar demasiado. Nunca fui un elegido, pero el año pasado coseché los frutos con una temporada magnífica en el Paris Saint-Germain».

Cambios en la línea de ataque del Paris Saint-Germain

Más allá de los debates en el campo y en la prensa, Ousmane Dembélé se centra actualmente en sus funciones en la renovada línea de ataque del PSG. Tras la salida de Kylian Mbappé, se están formando nuevas colaboraciones, en particular una buena sintonía entre el extremo francés y el delantero español Ferran Torres.

Dembélé dedicó palabras cálidas a su nuevo compañero, destacando que es fácil jugar con él. «Me alegra que también haya jugado un poco en el Barcelona. Es un verdadero goleador y un número nueve que puede moverse por las bandas. Elige muy bien sus desmarques en el campo», añadió el delantero.