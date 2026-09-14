Lamine Yamal se postula como candidato al Balón de Oro 2026

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Lamine Yamal se postula como candidato al Balón de Oro 2026

La joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha declarado abiertamente que merece ganar el Balón de Oro 2026. El adolescente destacó que sus grandes logros de la temporada pasada lo hacen merecedor del estatus de mejor jugador del planeta. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el delantero de 19 años conquistó la Copa del Mundo con la selección de España y ganó tanto La Liga como la Supercopa de España con el FC Barcelona. Durante la temporada, marcó 24 goles y dio 18 asistencias en todas las competiciones.

Entrevista en Universo Valdano y principales rivales

Tras una brillante actuación con un doblete ante el Valencia, Lamine Yamal respondió directamente a una pregunta sobre el Balón de Oro en una entrevista para Universo Valdano. Redujo el círculo de los principales candidatos a solo dos jugadores.

En su opinión, actualmente solo quedan dos futbolistas como los mejores del mundo: él mismo y el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé. Yamal expresó su confianza en que, por sus resultados obtenidos, es más merecedor del premio que nadie.

Estadísticas y éxitos colectivos

El canterano del FC Barcelona añadió que cualquier aficionado que siga los partidos puede ver claramente su contribución. Asimismo, subrayó que sus títulos colectivos y sus registros individuales son la base fundamental para este reconocimiento.

Cabe destacar que el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, también destacó por sus números individuales a pesar de terminar la temporada sin trofeos. En particular, el francés sufrió la derrota ante la España de Yamal en la semifinal de la Copa del Mundo.

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Jahongir Tursunov
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