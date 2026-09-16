Onyx Boox presenta tres nuevos lectores electrónicos con Android 16

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Onyx Boox presenta tres nuevos lectores electrónicos con Android 16

Onyx Boox, una marca con una posición única en el mercado de dispositivos electrónicos, ha presentado tres nuevos lectores electrónicos que integran tecnología moderna. Según ixbt.com, todos los dispositivos presentados funcionan con el último sistema operativo Android 16 y ofrecen amplias posibilidades a los usuarios. Los nuevos modelos se llaman Palma 3, Note Mini C y Note Air6 C, y cada uno destaca por sus características de diseño y capacidades técnicas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Entre los dispositivos presentados, el más esperado y original es el modelo Palma 3. Este gadget se diferencia radicalmente de los lectores electrónicos tradicionales por su forma poco convencional. El dispositivo cuenta con una pantalla de 6,13 pulgadas con una relación de aspecto similar a la de los smartphones modernos. Gracias a este diseño, es muy cómodo de llevar en cualquier bolsillo y recuerda a un smartphone convencional.

Especificaciones técnicas y precio del modelo Palma 3

Aunque es compacto, el Palma 3 está muy bien construido. Según ixbt.com, la carcasa del dispositivo está hecha de aluminio y fibra de vidrio resistente. También cuenta con una cámara de 16 MP en la parte trasera, algo inusual en los lectores electrónicos.

El rendimiento del dispositivo se basa en la plataforma Qualcomm Q-6690. Los usuarios disponen de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Para la autonomía, se ha instalado una batería de 3950 mAh. El precio de este gadget inusual es de 320 dólares estadounidenses.

Modelos clásicos: Note Mini C y Note Air6 C

En el marco de la presentación, también se mostraron dos dispositivos de formato clásico más grandes. Se trata de los modelos Note Mini C y Note Air6 C, con pantallas más amplias, diseñados para facilitar el proceso de lectura y escritura.

El modelo Note Mini C está equipado con una pantalla de 8,52 pulgadas, mientras que la versión Note Air6 C cuenta con un panel más grande de 10,3 pulgadas. Ambos dispositivos admiten el uso de un lápiz óptico, lo cual es una ventaja importante para estudiantes, profesores y profesionales que trabajan frecuentemente con textos.

Curiosamente, a pesar de tener dimensiones mayores, la capacidad de la batería de estos modelos es menor que la del Palma 3. En particular, el Note Mini C tiene una batería de 3150 mAh y el Note Air6 C de 3700 mAh. El precio de ambos lectores electrónicos clásicos es el mismo, fijado en 580 dólares estadounidenses.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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