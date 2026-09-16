Un francotirador despedido tras emitir su ubicación secreta durante la cumbre de los BRICS (vídeo)

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Un francotirador despedido tras emitir su ubicación secreta durante la cumbre de los BRICS (vídeo)

Uno de los mayores eventos políticos internacionales, la cumbre de los BRICS, fue escenario de una negligencia de seguridad asombrosa y sin precedentes. En Delhi, capital de la India, el agente Deepak Bangar, miembro del equipo de francotiradores encargado de la seguridad de líderes mundiales y delegaciones extranjeras, fue despedido vergonzosamente de su cargo debido a su búsqueda de «hype» y popularidad en las redes sociales.

En el vídeo y las fotos filtradas en las redes sociales, se puede ver al agente en estado de alerta en la azotea de un edificio, con el paisaje nocturno de la ciudad de fondo. En lugar de proteger a los jefes de Estado, grabó y publicó un vídeo en Instagram mostrando su arma de servicio, las coordenadas precisas de su rifle de precisión y equipos de seguridad altamente confidenciales.

Tan pronto como la policía de Delhi descubrió estos hechos, despidió inmediatamente al agente por violar flagrantemente los protocolos de seguridad diplomática e inició una investigación interna. ¿Qué detalles secretos reveló el agente, qué riesgos corrieron las vidas de los presidentes extranjeros y cuáles son las consecuencias de tales errores en el sistema de seguridad?

«Selfie para Instagram y posición expuesta»: El incidente que causó revuelo

Imágenes que sacudieron las redes sociales y acciones del agente:

  • El punto secreto en la azotea: Las imágenes difundidas muestran al agente Deepak Bangar de pie al borde de la azotea, donde estaba posicionado un francotirador, con las luces de Delhi y la zona donde se alojaban los invitados extranjeros de fondo;

  • Exposición del arma y la posición: El agente grabó no solo su rostro, sino también su rifle de precisión de largo alcance con mira óptica, su ángulo de tiro y el arma reglamentaria que llevaba en el cinturón;

  • Aparición de equipos confidenciales: El vídeo revela claramente radios de comunicación especiales, dispositivos de visión nocturna y el perímetro de vigilancia policial, permitiendo a posibles fuerzas malintencionadas identificar con precisión la posición del francotirador;

  • Reacción rápida en la red: Una vez publicado en Instagram, el vídeo acumuló miles de visitas en poco tiempo e inmediatamente atrajo la atención de los servicios de seguridad interna.

Golpe diplomático en la cumbre de los BRICS: ¿Cómo se rompió el protocolo de seguridad?

Medidas tomadas por los servicios especiales y evaluación de expertos:

  • La posición de los francotiradores — un secreto de Estado: En las cumbres internacionales, los puntos de posicionamiento de los francotiradores están clasificados como secretos de Estado; la divulgación de estas ubicaciones puede convertir a las comitivas de los presidentes extranjeros en objetivos fáciles;

  • Despido inmediato: El departamento de policía de Delhi despidió inmediatamente al agente Deepak Bangar por violación grave de la disciplina y daños a los intereses de la seguridad nacional;

  • Investigación y examen adicionales: Se está considerando la responsabilidad penal contra el ex-agente por divulgación intencionada de información confidencial y abuso de poder.

El precio amargo del «hype»: Crisis digital en el sistema de seguridad

Nuevos riesgos a los que se enfrentan los servicios especiales modernos:

  • Smartphone y restricciones de servicio: Según la práctica mundial, está estrictamente prohibido que los militares y francotiradores de servicio en instalaciones gubernamentales de alto nivel lleven teléfonos personales, pero en este caso, se supo que el control era laxo;

  • Dependencia de las redes sociales: El deseo de los agentes jóvenes de obtener likes y atención virtual, llegando a anteponerlo a los principios de seguridad nacional e internacional, se considera un problema grave;

  • Revisión del perímetro: Tras este vídeo, las fuerzas de seguridad de Delhi se vieron obligadas a cambiar urgentemente todas las posiciones de francotiradores alrededor de los edificios de la cumbre y los hoteles.

El destino del policía indio, cuya carrera fue destruida por un simple vídeo de Instagram, es una lección clara sobre lo peligrosas que pueden ser las redes sociales en el ámbito de la seguridad en el mundo moderno.

En su opinión, ¿cómo calificar la búsqueda de popularidad de un francotirador que debería proteger a los líderes mundiales: simple estupidez o un crimen grave? ¿Debería prohibirse totalmente el uso de smartphones a los agentes de servicios especiales durante el servicio e introducir penas de cárcel para tales casos? ¡Comparta sus reflexiones analíticas en los comentarios y difunda este análisis del incidente a todos sus colegas y amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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