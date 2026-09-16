Un tumor confundido con un simple grano es diagnosticado tras 19 años

Hope Schifer, una estadounidense de 32 años, pensó que un bulto que apareció en su rostro a los 13 años era un simple grano. Sin embargo, más tarde fue diagnosticada con un hemangioma, un tumor raro relacionado con los vasos sanguíneos de la cara. Así lo informó Need To Know.

Hope llama a su tumor «Betty». Ella dice que puede sentir el flujo sanguíneo y los latidos a través del tumor, y que a veces la pulsación es visible desde el exterior. Con los años, «Betty» se ha desplazado desde su rostro hacia el cuello y debajo de la barbilla.

Debido a que el tumor está adyacente a un vaso sanguíneo importante, una operación para extirparlo conllevaría riesgos graves. Por ello, Hope, madre de un hijo, ha renunciado por ahora a la cirugía.

«Durante muchos años, acepté el tumor como un defecto. Luego decidí darle un nombre que representara fuerza, y lo llamé 'Betty'», dijo.

Según ella, este nombre representa los periodos difíciles relacionados con los tratamientos médicos, la incomodidad física, el acoso y el descubrimiento de su propio valor. Hope ahora acepta a «Betty» como una señal de que sigue viva a pesar de las pruebas superadas.

El tumor apareció cuando Hope tenía 13 años, durante la pubertad. Al principio, pensando que era un quiste o un grano grande, intentó apretarlo. Pero al no ver cambios, acudió al médico.

Fue derivada a un cirujano vascular y, tras los exámenes, se le diagnosticó un hemangioma. Hope dijo que en aquel momento no comprendía del todo cómo esta situación afectaría a su futuro.

A lo largo de los años, se ha sometido a resonancias magnéticas, tomografías y ecografías especializadas. También se han realizado tratamientos destinados a dirigir medicamentos a través de los vasos sanguíneos para reducir el suministro de sangre al tumor.

Sin embargo, «Betty» siguió creciendo e hinchándose. Más tarde, los médicos indicaron que una nueva operación sería demasiado arriesgada debido a su proximidad con un vaso sanguíneo vital.

«Tengo dificultades con mi apariencia. Pero soy madre, y el hecho de estar sana junto a mi hijo es más importante que tener una apariencia ideal», confesó Hope.

Cuenta que el estado de «Betty» cambia día a día. Algunos días siente una pulsación constante y la zona de su cara se vuelve pesada y sensible. El flujo sanguíneo a veces es visible a simple vista.

Tras el nacimiento de su hijo, «Betty» se desplazó más hacia el cuello y se hizo más visible.

Desde su adolescencia, Hope ha enfrentado discriminación e insultos por su apariencia. La gente la miraba fijamente, susurraba y hacía diversos comentarios. Esta situación incluso la llevó a evitar ir a la escuela.

Incluso en la edad adulta, los insultos no cesaron. En las redes sociales, desconocidos han dejado comentarios despectivos sobre su aspecto, difundido memes insultantes e incluso lanzado amenazas graves contra ella.

«Pasé de ser una chica alegre y libre a alguien que quería esconderse. Pero hoy sigo aquí, contando mi historia y criando a mi hijo. Eso significa que las personas que me menospreciaron no lograron su objetivo», declaró.

Hope teme que su apariencia cambie aún más en el futuro. Sin embargo, no quiere que ese miedo le impida vivir plenamente.

«Quiero estar aquí para mi hijo y vivir plenamente con él. Me tomó muchos años hacer las paces con 'Betty', y ese proceso aún continúa», añadió.

Hope destaca que aceptarse a sí misma no significa amar cada aspecto de su apariencia o no verse afectada por la crueldad. Es comprender que la apariencia de una persona no define su derecho al amor, al respeto, a la felicidad y a una vida plena.

A través de su experiencia, desea transmitir un mensaje a su hijo y a los demás: tener una apariencia diferente a los demás o vivir la vida de forma distinta no disminuye el valor de una persona.