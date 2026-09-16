Gianluigi Donnarumma llama a salvar a la selección de Italia

El capitán de la selección nacional de Italia, Gianluigi Donnarumma, ha pedido a los aficionados que se unan para superar el difícil periodo del fútbol nacional y reescribir la gloriosa historia del equipo. Según Football Italia y Sky Sport Italia, la ausencia de los «Azzurri», cuatro veces campeones del mundo, por tercera vez consecutiva en la Copa del Mundo fue un duro golpe para el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

La imposibilidad de clasificarse para la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica supuso un verano doloroso y deprimente para los italianos. Para los jugadores que se quedaron fuera y para toda la nación, esta situación fue equivalente a una gran tragedia. Tras esto, se produjeron cambios serios en el fútbol del país, y Gennaro Gattuso junto con varios altos cargos abandonaron sus puestos.

El regreso de Roberto Mancini y las nuevas esperanzas

El regreso del experimentado experto Roberto Mancini como entrenador principal se ve como la mayor esperanza para sacar al equipo de su difícil situación. Cabe recordar que fue bajo la dirección de Mancini que Italia ganó la Euro 2020. Donnarumma cree firmemente que esta colaboración devolverá la confianza y la sed de victoria al vestuario.

Según el portero, los fracasos del verano pasado supusieron un enorme golpe psicológico para los jugadores, pero no tienen derecho a desanimarse. Ahora, el equipo centra toda su atención en los partidos de la Liga de Naciones y en la clasificación para la Euro 2028, que se celebrará en Gran Bretaña e Irlanda.

Apoyo de los aficionados y objetivos futuros

Donnarumma expresó su gratitud a todos los italianos que siguen apoyando al equipo en los primeros partidos de la Liga de Naciones. Destacó que la energía y la fuerza motriz de los aficionados aportan un nuevo aliento al equipo y ayudan a avanzar.

«Necesitamos mucha positividad. Sé que nos esperan pruebas difíciles, pero debemos pasar página y volver con nuevas fuerzas. Solo nosotros podemos hacerlo», añadió el guardameta. El objetivo es devolver a la selección de Italia a su posición anterior y recuperar la confianza perdida de su pueblo.