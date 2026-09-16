Pago rechazado: un cliente rompe botellas de vino por valor de 9 000 dólares

En Brasil, un hombre de 29 años rompió botellas de vino por valor de casi 9 000 libras esterlinas en un supermercado después de que su tarjeta bancaria fuera rechazada. Así lo informó Need To Know.

El incidente ocurrió el 14 de septiembre en la ciudad de Dourados. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al hombre usando su casco de motocicleta para tomar botellas de vino y arrojarlas al suelo. Como resultado, el vino tinto y los fragmentos de vidrio quedaron esparcidos por toda la tienda.

El gerente del supermercado, Aparecido Donizete Ballan, dijo que la tarjeta del hombre fue rechazada cuando intentó pagar su compra, lo que provocó que iniciara un altercado. Sus acciones causaron 60 000 reales brasileños (8 658 £) en daños.

Se informa que, antes de entrar al supermercado, el hombre volcó su motocicleta, pateó un letrero, dañó una puerta de vidrio y amenazó al personal y a los clientes.

Tras unos dos minutos y medio de disturbios, abandonó la tienda. Se entregó a los agentes de policía que llegaron poco después al lugar. Fue detenido, prestó declaración y luego fue puesto en libertad.

Según Ballan, era la segunda vez que veía a este hombre en el supermercado. La vez anterior, supuestamente dañó un árbol joven cerca de la tienda.

El detective João Fernando Baptista, quien investiga el incidente, indicó que el hombre podría haber estado en un estado psicótico en el momento de los hechos. Se dice que ha estado involucrado en varios incidentes en Dourados anteriormente, pero no tiene antecedentes penales.

Ahora, el tribunal determinará si puede ser considerado penalmente responsable por sus actos. Además, los expertos evaluarán su capacidad para comprender sus acciones en el momento del suceso.