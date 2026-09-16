La NASA probó un equipo de robots autónomos con IA

La NASA ha probado una nueva tecnología que podría revolucionar la exploración espacial. En julio, el equipo ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) de la NASA completó con éxito las pruebas de campo de un grupo de tres robots capaces de definir tareas científicas y coordinarse de forma autónoma, sin comandos directos desde la Tierra. Este enfoque acelerará significativamente y hará más eficiente la futura exploración de planetas lejanos. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Un sistema inteligente de toma de decisiones autónoma

Según ixbt.com, durante las pruebas, el dron solo recibió los objetivos científicos iniciales de los humanos. Después, seleccionó el área y decidió de forma independiente qué dispositivo era el más adecuado para la tarea comparando los riesgos y los resultados científicos esperados. Durante todo el ciclo, el sistema monitoreó continuamente los peligros ambientales, reevaluó la estrategia basándose en nuevos datos e informó a los operadores.

El grupo de robots que se movió en el campo de pruebas consistió en un dron y dos rovers equipados con diferentes herramientas. Específicamente, el dron realizó trabajos de búsqueda y reconocimiento, el primer rover ayudó con el mapeo y la navegación, mientras que el segundo rover recolectó muestras utilizando un brazo robótico.

Capacidad de cambio dinámico de tareas

La pregunta principal de la prueba de campo se centró en la capacidad del grupo de robots para cambiar de forma autónoma a un nuevo objetivo durante la ejecución de una tarea. El sistema mostró resultados excelentes en ambos casos: cuando el dron líder identificó un objeto de interés adicional, llamó a otro aparato para estudiar el hallazgo sin detener la misión actual.

Los programas de toma de decisiones se basaron simultáneamente en criterios objetivos y subjetivos. Estos incluyen factores como la disponibilidad del aparato, la distancia al objetivo, la velocidad de movimiento, el valor científico del mapeo del área y la importancia de obtener nuevos datos para los científicos fuera del plan original.

Bethany Theiling, investigadora principal del proyecto ASTRA en el Goddard Space Flight Center de la NASA, explica que esta tecnología permite a las misiones realizar tareas que antes eran imposibles. La razón es la presencia a bordo de un sistema de toma de decisiones autónoma capaz de evaluar todos los criterios simultáneamente.

Esta tecnología avanzada está diseñada para escenarios donde el control manual es imposible debido al retraso en la señal. Por ejemplo, este grupo de robots será crucial para misiones no tripuladas a planetas exteriores o en situaciones donde el trabajo de los astronautas se considere demasiado peligroso en áreas de difícil acceso en la Luna o Marte.