La NASA probó un equipo de robots autónomos con IA

·3·Tecnología
La NASA probó un equipo de robots autónomos con IA

La NASA ha probado una nueva tecnología que podría revolucionar la exploración espacial. En julio, el equipo ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) de la NASA completó con éxito las pruebas de campo de un grupo de tres robots capaces de definir tareas científicas y coordinarse de forma autónoma, sin comandos directos desde la Tierra. Este enfoque acelerará significativamente y hará más eficiente la futura exploración de planetas lejanos. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Un sistema inteligente de toma de decisiones autónoma

Según ixbt.com, durante las pruebas, el dron solo recibió los objetivos científicos iniciales de los humanos. Después, seleccionó el área y decidió de forma independiente qué dispositivo era el más adecuado para la tarea comparando los riesgos y los resultados científicos esperados. Durante todo el ciclo, el sistema monitoreó continuamente los peligros ambientales, reevaluó la estrategia basándose en nuevos datos e informó a los operadores.

El grupo de robots que se movió en el campo de pruebas consistió en un dron y dos rovers equipados con diferentes herramientas. Específicamente, el dron realizó trabajos de búsqueda y reconocimiento, el primer rover ayudó con el mapeo y la navegación, mientras que el segundo rover recolectó muestras utilizando un brazo robótico.

Capacidad de cambio dinámico de tareas

La pregunta principal de la prueba de campo se centró en la capacidad del grupo de robots para cambiar de forma autónoma a un nuevo objetivo durante la ejecución de una tarea. El sistema mostró resultados excelentes en ambos casos: cuando el dron líder identificó un objeto de interés adicional, llamó a otro aparato para estudiar el hallazgo sin detener la misión actual.

Los programas de toma de decisiones se basaron simultáneamente en criterios objetivos y subjetivos. Estos incluyen factores como la disponibilidad del aparato, la distancia al objetivo, la velocidad de movimiento, el valor científico del mapeo del área y la importancia de obtener nuevos datos para los científicos fuera del plan original.

Bethany Theiling, investigadora principal del proyecto ASTRA en el Goddard Space Flight Center de la NASA, explica que esta tecnología permite a las misiones realizar tareas que antes eran imposibles. La razón es la presencia a bordo de un sistema de toma de decisiones autónoma capaz de evaluar todos los criterios simultáneamente.

Esta tecnología avanzada está diseñada para escenarios donde el control manual es imposible debido al retraso en la señal. Por ejemplo, este grupo de robots será crucial para misiones no tripuladas a planetas exteriores o en situaciones donde el trabajo de los astronautas se considere demasiado peligroso en áreas de difícil acceso en la Luna o Marte.

NASARobóticaInteligencia ArtificialEspacioInvestigación Científica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Onyx Boox presenta tres nuevos lectores electrónicos con Android 16Onyx Boox presenta tres nuevos lectores electrónicos con Android 16Hoy, 18:26El telescopio espacial Nancy Grace Roman podría operar hasta 22 añosEl telescopio espacial Nancy Grace Roman podría operar hasta 22 añosHoy, 17:51Agentes de inteligencia artificial envían correos masivos para buscar empleoAgentes de inteligencia artificial envían correos masivos para buscar empleoHoy, 16:51Interlune recauda 5 millones de dólares adicionales para la extracción de helio-3 en la LunaInterlune recauda 5 millones de dólares adicionales para la extracción de helio-3 en la LunaHoy, 15:27SpaceX prueba escudos térmicos reciclados para StarshipSpaceX prueba escudos térmicos reciclados para StarshipHoy, 14:58Jefe de la NASA: EE. UU. debe aterrizar en la Luna antes que ChinaJefe de la NASA: EE. UU. debe aterrizar en la Luna antes que ChinaHoy, 14:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico