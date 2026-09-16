Cómo Erling Haaland reveló su secreto para evitar el fuera de juego en el derbi de Manchester

En el último encuentro estelar de la Premier League, el Manchester City se impuso ante su máximo rival, el Manchester United, con un ajustado marcador de 1-0. El único gol que decidió el destino del partido fue anotado en la segunda mitad por Erling Haaland. Este duelo no solo estuvo lleno de intensidad, sino que también fue el centro de atención debido a situaciones polémicas relacionadas con errores arbitrales. Así lo informa Goal.com. informa .

En el minuto 60 del encuentro, el delantero noruego perforó la portería rival, pero el árbitro asistente levantó inmediatamente su bandera señalando una posición de fuera de juego. Tras una larga revisión mediante el sistema VAR, el árbitro principal validó el gol. Aunque esta decisión provocó intensas discusiones en el campo, el Manchester City logró mantener la victoria.

Error arbitral y decisión del VAR

Según informa Sky Sports, tras el partido, la organización de árbitros profesionales admitió que se cometió un error grave al validar el gol. En el comunicado de la organización se destaca que, en el momento del pase a Erling Haaland, un compañero de equipo se encontraba en posición de fuera de juego cerca del balón e influyó en la jugada. Se reconoció que el sistema VAR no evaluó correctamente esta influencia subjetiva y no llamó al árbitro principal al monitor para revisar la acción. Por este motivo, se presentaron disculpas al club Manchester United por el error cometido.

Aunque la decisión inicial del árbitro también generó dudas en el propio jugador, él confiaba en que la situación se resolvería a su favor. Al finalizar el partido, Erling Haaland, al hablar sobre su habilidad para evitar el fuera de juego, reveló que le dijo al árbitro Michael Oliver que se tomaba la situación como algo personal. «Normalmente juego sin caer en fuera de juego, así que le dije al árbitro que me tomaba esta decisión como algo personal», declaró el delantero.

Sensibilidad espacial única en el campo

Según datos de The Athletic, esta aguda sensibilidad espacial del goleador noruego no es casualidad. Desde que se unió al Manchester City, ha reducido drásticamente su frecuencia de fueras de juego. Si en el Borussia Dortmund se registraban una media de 0,55 fueras de juego por cada 90 minutos, actualmente esta cifra ha bajado a 0,2. En los últimos dos años, 43 jugadores de la Premier League han caído en fuera de juego más veces que él.

Debido a que Erling Haaland siente muy bien la trayectoria del balón durante el juego y se mueve a la perfección en la línea defensiva, rara vez se coloca en situaciones incómodas. Esta habilidad única hace que la línea de ataque del Manchester City sea aún más peligrosa y supone un dolor de cabeza constante para los defensas rivales.