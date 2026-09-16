Convocados a la escuela por la pelea de sus hijos, los padres terminan peleándose entre ellos

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Convocados a la escuela por la pelea de sus hijos, los padres terminan peleándose entre ellos

En Rusia, una simple disputa escolar tomó un giro inesperado. Tras una pelea entre dos alumnos, sus padres fueron convocados a la escuela para aclarar la situación. Pero cuando parecía que los adultos resolverían el problema antes que sus hijos, el evento tomó un rumbo completamente distinto.

Resultó que los dos padres no lograron entenderse y terminaron discutiendo y peleándose dentro de la misma escuela.

Así, el conflicto que comenzó entre los niños se repitió entre los adultos.

La pelea de los niños «contagió» a los adultos

Cuando la administración escolar convocó a los padres, el objetivo era claro: discutir el conflicto entre los alumnos y evitar que se repitiera.

Sin embargo, la comunicación entre los dos padres no terminó en un acuerdo.

El resultado fue una situación extraña en la escuela: los padres convocados por la pelea de sus hijos terminaron peleándose ellos mismos.

Es natural que esta situación provoque diversas reacciones humorísticas en las redes sociales. Después de todo, el evento parece demostrar lo contrario del dicho «los niños aprenden de los adultos».

«De tal palo, tal astilla...»

Entre quienes reaccionaron a este incidente, algunos recordaron un proverbio popular:

«De tal palo, tal astilla...»

Por supuesto, no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre el comportamiento de los niños o de sus padres a partir de un solo incidente.

Sin embargo, esta situación demuestra una vez más lo importante que es el ejemplo personal de los adultos en la resolución de conflictos escolares.

En lugar de resolver el problema, surgió uno nuevo

Las peleas de niños en la escuela generalmente pueden resolverse mediante explicaciones que involucren a maestros y padres.

El papel de los adultos no es intensificar el conflicto entre los niños, sino mostrarles cómo resolver los desacuerdos de manera pacífica.

Pero la peculiaridad de este evento es que los adultos que intervinieron en la pelea de los niños no pudieron resolver el conflicto pacíficamente.

Como resultado, lo que inicialmente era un problema entre dos alumnos se convirtió en una pelea entre dos adultos en la escuela.

Los niños observan el comportamiento de los adultos

Los psicólogos y pedagogos enfatizan que el comportamiento de los adultos que rodean al niño es crucial para el desarrollo de sus habilidades sociales.

El niño aprende a resolver conflictos no solo a través de consejos, sino también mediante la práctica de los adultos.

Si los adultos eligen el diálogo y el compromiso durante un desacuerdo, esto puede ser un ejemplo positivo para el niño.

Por el contrario, si el problema se resuelve mediante la fuerza o la agresividad, es probable que el niño adopte esa forma de resolver conflictos.

Por eso, aunque este incidente escolar pueda parecer divertido, esconde una seria cuestión educativa.

Lo más interesante no es dónde comenzó la pelea

El aspecto más extraño de este evento no es la pelea de los dos alumnos.

El punto que más llama la atención es: el hecho de que los padres que fueron a la escuela para discutir la pelea terminaron repitiendo la situación.

Mientras que la escuela debería enseñar a los niños a resolver conflictos pacíficamente, los propios adultos dieron el ejemplo contrario.

Esto obliga a reflexionar sobre este incidente, aparentemente gracioso, desde un punto de vista educativo.

Porque es fácil decirles a los niños «no se peleen».

Pero cómo actúan los adultos durante un conflicto es una de las lecciones más poderosas que recibe un niño.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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