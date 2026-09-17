¡Golpe de autoridad en San Siro!: El Milan cae 0-2 ante el Benfica en la Europa League

La nueva temporada de la UEFA Europa League ha traído desde la primera jornada enfrentamientos sensacionales, derrotas estrepitosas y dramas inesperados. En el duelo central de la jornada, el famoso club italiano Milan recibió al prestigioso Benfica en su legendario estadio de San Siro, sufriendo una dura derrota por 0-2. Los goles anotados por Dodi Lukebakio y Jakub Kaminski para los lisboetas dejaron en shock a los aficionados «rossoneri». Aunque los locales dieron entrada a estrellas como Pulisic, Rabiot y Saelemaekers en la segunda mitad, no pudieron romper la sólida defensa del Benfica.

En otros campos europeos, el club inglés Sunderland doblegó al AZ neerlandés gracias a un penalti, el campeón alemán Bayer Leverkusen superó al Celje esloveno por 2-0, y el Lyon regresó de su visita a Bélgica con una victoria sufrida. ¿Por qué el Milan se vio tan débil en casa, cómo conquistaron San Siro los nuevos legionarios del Benfica y cómo quedó el equilibrio de fuerzas tras la primera jornada de la Europa League?

«Ducha fría en San Siro»: El heroísmo de Lukebakio y Kaminski

Los momentos más importantes y decisivos del encuentro central:

Minuto 16 (0-1): El Benfica comenzó el partido con intensidad y Dodi Lukebakio batió la portería defendida por Mike Maignan para poner a los visitantes por delante;

Minuto 53 (0-2): Al inicio de la segunda parte, Jakub Kaminski aprovechó un grave error en la defensa milanista para consolidar la ventaja de los lisboetas;

Rotación infructuosa: Aunque el cuerpo técnico del Milan dio entrada a Pulisic, Saelemaekers y Rabiot para cambiar la situación, no encontraron el camino al arco de Trubin;

El triunfo visitante del Benfica: El gigante portugués, con su potente plantilla liderada por Sudakov, Palhinha y Durán, se llevó 3 puntos vitales de Italia.

Milan — Benfica: Alineaciones

Las apuestas tácticas de ambos entrenadores desde el inicio:

Alineación del Milan: Maignan (portero), Terracciano (Chila, 46), De Winter, Pavlovic, Jashari (Rabiot, 73), Musah, Bartesaghi (Saelemaekers, 57), Hutchinson (Pulisic, 46), Cissé (Moreira, 57), Ramos;

Alineación del Benfica: Trubin (portero), Banjaki, Chirkati, Araújo, Caruani, Aursnes (Barreiro, 70), Palhinha, Lukebakio, Sudakov (Prestianni, 70), Kaminski, Durán (Pavlidis, 80);

Disciplina y táctica: El Benfica mantuvo una presión excelente en el centro del campo, neutralizando por completo los ataques por las bandas del Milan.

Otros resultados destacados de la 1ª jornada de la Europa League

Marcadores importantes registrados en los estadios del continente:

Anderlecht — Lyon (1-2): Los franceses aseguraron la victoria gracias a los goles tempraneros de Nortey (8) y Nakamura (22); el gol de Svetkovic (61) para los locales no pudo cambiar el resultado;

Bayer Leverkusen — Celje (2-0): Los pupilos de Xabi Alonso sumaron 3 puntos con tranquilidad tras un autogol de Seslar (15) y un disparo preciso de Medina (74);

Sunderland — AZ (1-0): El club inglés superó a los neerlandeses en un duelo disputado gracias a un penalti convertido por Le Fée en el minuto 66;

Olympiakos — Jagiellonia (2-1): Aunque encajaron un gol en el minuto 20, los griegos remontaron gracias a González (43) y al tanto de la victoria de Roman Yaremchuk (84);

Sturm Graz — Rennes (0-0): En un partido defensivo disputado en Austria no se abrió el marcador y ambos equipos repartieron puntos.

La nueva temporada de la Europa League demostró desde la primera jornada que no será un camino fácil para los favoritos y que cada error cuesta caro en el camino al título.

¿Cree que la derrota del Milan 0-2 en casa ante el Benfica es solo una coincidencia o que el equipo atraviesa una crisis profunda en las competiciones europeas esta temporada? ¿Pueden el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso o el Lyon ser los principales candidatos al título de la Europa League este año? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis de los resultados del fútbol europeo con todos los aficionados!