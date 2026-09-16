Se revela cuánto cuesta una publicación publicitaria en Instagram de Ronaldo y Messi

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Se revela cuánto cuesta una publicación publicitaria en Instagram de Ronaldo y Messi

El delantero del Al-Nassr Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas con las publicaciones patrocinadas más caras en Instagram. Así lo informaron medios extranjeros basándose en datos de LiveScore.

Según los últimos cálculos, una sola publicación patrocinada del futbolista portugués en Instagram está valorada en aproximadamente 3,2 millones de dólares. Este es un valor estimado para una sola publicación publicitaria.

En este indicador, el delantero del Inter Miami Lionel Messi ocupa el segundo lugar. Una publicación patrocinada del futbolista argentino está valorada en aproximadamente 2,7 millones de dólares.

El tercer puesto del ranking lo ocupa el jugador de críquet indio Virat Kohli. Su publicación publicitaria está valorada en aproximadamente 1,46 millones de dólares.

La cifra para el futbolista brasileño Neymar es de 1,21 millones de dólares, mientras que una publicación patrocinada de la estrella de la NBA LeBron James se estima en unos 866 mil dólares.

Por lo tanto, los cinco deportistas con las cifras más altas según los datos de LiveScore son los siguientes:

Cristiano Ronaldo — 3,2 millones de dólares;
— Lionel Messi — 2,7 millones de dólares;
— Virat Kohli — 1,46 millones de dólares;
— Neymar — 1,21 millones de dólares;
— LeBron James — 866 mil dólares.

Cabe señalar que estas cantidades no son las tarifas publicitarias oficiales anunciadas por los propios deportistas o sus representantes. Son sumas estimadas calculadas en base a indicadores como el tamaño de la audiencia en redes sociales y el valor comercial. Por ello, el precio real de un contrato publicitario puede variar según la marca, la campaña publicitaria y las condiciones de la asociación.

Cristiano RonaldoLionel MessiVirat KohliLiveScoreInstagram
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