Super remontada en Old Trafford: el MU pierde 2-3 ante el Brighton tras ir ganando 2-0

La tercera ronda de la Carabao Cup fue escenario de una sensación electrizante y un verdadero thriller futbolístico. En Old Trafford, recibiendo al Brighton, Manchester Unitedcomenzó el partido con una presión asfixiante, poniéndose 2-0 arriba en el minuto 10. Sin embargo, esta ventaja les salió cara a los mancunianos: las «Gaviotas» mostraron una voluntad y disciplina táctica increíbles, anotando tres goles consecutivos para lograr una remontada fantástica de 3-2. Como resultado, el «Manchester United» se despidió de la competición copera de forma humillante ante su propia afición.

En los encuentros paralelos, el Aston Villa dirigido por Unai Emery venció 3-1 al Coventry a domicilio gracias a un doblete de Tammy Abraham para avanzar a la siguiente ronda, mientras que en Liverpool, el Everton derrotó al Wolverhampton por la mínima 1-0 gracias a un gol de Alcaraz en el minuto 80. Entonces, ¿por qué el «Manchester United» no pudo defender la ventaja de dos goles conseguida en 10 minutos, cómo explotó el nuevo esquema del Brighton y qué impacto tendrá este fracaso en la copa sobre el ambiente interno del MU?

«Catástrofe en Old Trafford»: el drama del 2-0 al 2-3

Crónica de goles del duelo MU - Brighton:

Dos golpes rápidos (minutos 8 y 10): El Manchester United comenzó de forma brillante, con Lacey marcando en el minuto 8, seguido dos minutos después por un disparo preciso de Mason Mount para poner el 2-0;

Ducha fría al final de la primera parte: En el minuto 45, Kostulas recortó distancias, dando una ventaja psicológica a las «Gaviotas»;

El heroísmo de Gross y de Cuyper: En la segunda mitad, los visitantes tomaron el control total, Pascal Gross empató en el minuto 65, y el suplente Maxim de Cuyper anotó el gol de la victoria en el minuto 70 para sellar el 2-3 final;

Rotación tardía: Las entradas de Mbeumo, Zirkzee y Mainoo en el minuto 66, y de Bruno Fernandes en el 73, no pudieron salvar a los mancunianos del desastre en la copa.

Guerreros de la Carabao Cup: alineaciones de MU y Brighton

Los jugadores alineados por los entrenadores para este intenso choque:

Alineación del Manchester United: Darlow (p), Dalot, Mazraoui, Mount (Fernandes, 73), Haven, Lacey (Mbeumo, 66), Leny Yoro, Andrey Santos (Mainoo, 66), Youri Tielemans, Marcus Rashford, Benjamin Sesko (Zirkzee, 66);

Alineación del Brighton: Steele (p), Adjam, Struijk, Gross, Chema, Kostulas, Costinha, Boscali (Ayari, 74), O'Riley (Gomes, 66), Yalcouye (de Cuyper, 66), Vuskovic;

Clase y táctica: El Brighton aprovechó sus cambios y castigó sin piedad los espacios en el centro de la defensa del MU durante los contraataques.

Lección de maestría del Aston Villa y determinación del Everton

Detalles de otros encuentros interesantes de la 3ª ronda:

Coventry - Aston Villa (1-3): Para el club de Birmingham, el delantero Tammy Abraham marcó un doblete en los minutos 7 y 59, mientras que Ross Barkley anotó en el 40; el gol de Thorpe en el minuto 27 no cambió nada;

El tándem Abraham y Barkley: A pesar de las rotaciones, el Villa demostró una gran clase, dando un paso firme hacia el trofeo de la Carabao Cup;

Everton - Wolverhampton (1-0): En un partido intenso donde Jack Grealish fue titular, Carlos Alcaraz, que entró en el minuto 77, anotó el gol decisivo tres minutos después, en el minuto 80.

La eliminación temprana del Manchester United en la Carabao Cup tras ir ganando 2-0 en casa demuestra que los graves problemas defensivos del equipo siguen sin resolverse y que el club podría caer de nuevo en una crisis.

¿Crees que la derrota del Manchester United tras ir ganando 2-0 se debió a la táctica del entrenador o a la relajación de los jugadores? ¿Podrá el Aston Villa de Tammy Abraham levantar el trofeo este año? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este dramático resumen del fútbol inglés con todos los aficionados de la Premier League!