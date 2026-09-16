Lanzamiento exitoso desde Baikonur: el cohete Soyuz-2.1b despega con más de 2,4 toneladas de carga

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Lanzamiento exitoso desde Baikonur: el cohete Soyuz-2.1b despega con más de 2,4 toneladas de carga

Desde el principal puerto espacial del planeta, el cosmódromo de Baikonur, se ha llevado a cabo un nuevo y exitoso lanzamiento. Hoy, 16 de septiembre, el cohete portador Soyuz-2.1b puso en órbita con éxito la nave de carga Progress MS-35. Siguiendo la trayectoria establecida, el carguero espacial se dirige hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). La Progress MS-35 entrega más de 2,4 toneladas de suministros vitales para la tripulación internacional a bordo: combustible, agua potable, oxígeno, alimentos frescos, medicamentos y equipos contra la ingravidez.

Sin embargo, el aspecto más destacado de esta misión es el envío del sistema experimental «Teledroid», diseñado para controlar robots androides en el espacio, así como equipos de laboratorio únicos como «Vampir», «Virtual» y «Biopolimer» para estudiar los misterios del universo. Actualmente, 7 astronautas de las agencias espaciales rusa, estadounidense y europea esperan con ansias la llegada del nuevo convoy.

¿Cómo puede el robot «Teledroid» reemplazar al ser humano en el espacio, qué esconde la investigación «Vampir» y cómo continúa la cooperación internacional en el espacio?

«2,4 toneladas de aliento de vida hacia el espacio»: ¿Qué contiene la carga?

Suministros principales entregados a la estación por la nave Progress MS-35:

  • Combustible y recursos de aire: Sistemas de mantenimiento de la órbita de la EEI y de reabastecimiento de combustible, así como reservas adicionales de oxígeno para la atmósfera de la estación;

  • Agua y productos frescos: Agua potable especialmente preparada para los cosmonautas, alimentos en conserva y productos frescos ricos en vitaminas;

  • Artículos sanitarios y médicos: Equipos de higiene personal, kits de primeros auxilios y dispositivos físicos que protegen el cuerpo humano de los efectos de la ingravidez;

  • Desorbitación de la nave anterior: Como dato, la anterior nave Progress MS-33 se desacopló de la EEI el 7 de septiembre y fue destruida de forma planificada en una zona segura del Pacífico. Actualmente, la Progress MS-34 continúa su servicio.

«Robot en el espacio y el secreto de "Vampir"»: Nuevo laboratorio científico a bordo

Experimentos científicos avanzados realizados en el marco de la expedición:

  • Puesto de trabajo experimental «Teledroid»: Complejo tecnológico que permite a los cosmonautas controlar robots androides desde el interior de la estación sin necesidad de salir al espacio exterior;

  • Programas «Vampir» y «Biopolimer»: Dispositivos de prueba especializados destinados a sintetizar cristales únicos y nuevos tipos de biomateriales en condiciones de ingravidez;

  • Investigaciones a gran escala: La nave también transporta sensores y equipos de alta precisión para los programas científicos «Gazoanalizator-FS», «Virtual», «Uragan» y «Separatsiya».

Los 7 héroes de la EEI: ¿Quiénes esperan a bordo?

La tripulación internacional que sirve a 400 km sobre la Tierra:

  • Cosmonautas rusos: Pyotr Dubrov, Anna Kikina y Andrey Fedyayev;

  • Astronautas estadounidenses (NASA): Jessica Meir, Jack Hathaway y Anil Menon;

  • Representante de la Agencia Espacial Europea (ESA): La astronauta francesa Sophie Adenot;

  • Solidaridad a pesar de los conflictos terrestres: A pesar de las tensiones geopolíticas, la tripulación internacional trabaja como una sola familia por la ciencia y el futuro de la humanidad en la inmensidad espacial.

El vuelo exitoso del cohete Soyuz-2.1b desde Baikonur demostró una vez más que el avance científico de la humanidad hacia la conquista del espacio no se detendrá bajo ninguna circunstancia.

¿Cree que en el futuro es correcto delegar las tareas peligrosas fuera de la EEI a robots como «Teledroid» y limitar las caminatas espaciales de los astronautas? ¿Cómo valora esta amistad y cooperación internacional en la EEI en tiempos de tensiones políticas? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este análisis del vuelo histórico hacia el espacio a todos los entusiastas de la ciencia!

Progress MS-35TeledroidVampirEstación Espacial InternacionalEspacio
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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