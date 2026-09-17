El FC Barcelona de Hansi Flick comienza la temporada con resultados récord

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El FC Barcelona de Hansi Flick comienza la temporada con resultados récord

Bajo la dirección de Hansi Flick, el FC Barcelona ha tenido un comienzo de temporada brillante, registrando los mejores resultados en la historia del club y demostrando todo su potencial ofensivo. La contundente victoria por 7-2 sobre el Racing de Santander confirmó una vez más la superioridad de los catalanes esta temporada y marcó el inicio de una nueva era para el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según ESPN, bajo el mando del técnico alemán, el Barcelona ha establecido un récord absoluto al ganar sus primeros siete partidos entre La Liga y la Champions League. Hasta ahora, el club solo había comenzado una temporada con seis victorias consecutivas en su historia. Este resultado se registró anteriormente en las temporadas 1929–1930, 1960–1961 y 2018–2019.

Lluvia de goles y fútbol ofensivo

El club catalán combina con éxito su sólido desempeño en el campeonato nacional con grandes victorias en el ámbito internacional. En particular, se marcaron cinco goles sin respuesta contra el Feyenoord, mientras que se anotaron siete goles contra el Racing de Santander. Como resultado, el número total de goles marcados por el equipo en los primeros siete encuentros llegó a 33.

Según ESPN, es la primera vez en la historia del Barcelona que se marcan más de 30 goles en los primeros siete partidos de la temporada. El equipo de Hansi Flick busca presionar a sus rivales desde el inicio para decidir el destino del partido rápidamente. El Rayo Vallecano fue el único equipo que logró abrir el marcador contra ellos en estos siete partidos.

Los récords de Raphinha y Lionel Messi

Jugando en el rol de falso nueve dentro de la táctica de Hansi Flick, Raphinha se ha convertido en la principal arma ofensiva del equipo. Tras marcar un triplete contra el Racing de Santander, el brasileño ha elevado su cuenta goleadora a 11 tantos en todas las competiciones esta temporada.

Esta eficacia coloca al extremo de 29 años entre las leyendas del club. ESPN señala que Raphinha se convirtió en el primer jugador desde Lionel Messi (en la temporada 2017–2018) en marcar nueve goles en los primeros seis partidos de La Liga. Además, supera al delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, por dos goles en la carrera por el trofeo Pichichi.

Si miramos los últimos 60 años, solo Lionel Messi y Ronaldo Nazário habían logrado marcar al menos nueve goles en los primeros siete partidos de la temporada con el Barcelona. Raphinha contribuye enormemente a las victorias del equipo, no solo con goles, sino también con asistencias clave, como en el partido contra el Levante.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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