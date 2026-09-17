Colapso de una mina de oro en Sudán: hay víctimas

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Colapso de una mina de oro en Sudán: hay víctimas

Un derrumbe en la mina de oro de Al-Zara, en el estado de Kordofán Occidental en Sudán, ha dejado al menos 67 muertos. Decenas de mineros podrían haber quedado atrapados bajo los escombros. Las labores de búsqueda y rescate continúan, según informó hoy el Sudan Tribune.

El incidente ocurrió en una mina cerca de la ciudad de Al-Nuhud. Aunque inicialmente se informó del hallazgo de 67 cuerpos, fuentes locales indicaron posteriormente que se habían recuperado 82. Por ello, el número exacto de víctimas aún no está claro.

El colapso podría haber sido causado por el ablandamiento del suelo debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Sin embargo, la causa exacta del incidente aún no se ha confirmado.

Las operaciones de rescate se llevan a cabo en condiciones difíciles. Se informa que la falta de maquinaria pesada y medidas de seguridad en la zona minera dificulta la búsqueda de los atrapados.

La zona donde se encuentra la mina de Al-Zara está bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). La Red de Médicos Sudaneses ha señalado que trabajar en minas informales que no cumplen con los requisitos de seguridad en zonas de conflicto armado supone un gran riesgo.

En Sudán, gran parte del oro se extrae en minas pequeñas e informales. Debido a la insuficiencia de medidas de seguridad en estas minas, se informa que los derrumbes ocurren con frecuencia.

Al-ZaraAl-NuhudRSFRed de Médicos SudanesesSudán
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