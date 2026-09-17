¿Por qué este pequeño tigre duerme 20 horas al día? El sueño de un cachorro de tigre blanco conquista Internet

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¿Por qué este pequeño tigre duerme 20 horas al día? El sueño de un cachorro de tigre blanco conquista Internet

El sueño inocente de un cachorro de tigre blanco captado por el lente de una cámara se ha convertido en una escena cautivadora en las redes sociales. El pequeño depredador, durmiendo totalmente relajado, se ve tan tranquilo que hace sonreír a cualquiera que lo vea.

En realidad, un sueño tan prolongado es algo habitual para los cachorros de tigre blanco. En la primera etapa de su vida, al igual que los cachorros de otros felinos, pasan la mayor parte del día descansando.

Los cachorros de tigre blanco pueden dormir aproximadamente entre 18 y 20 horas al día.

¿Por qué necesitan dormir tanto?

Durante este periodo, el cuerpo del pequeño crece y se desarrolla activamente. Por ello, el sueño es una parte esencial de su proceso de desarrollo. La «caza» más pacífica es un dulce sueño.

El pequeño tigre de la foto aún no está ocupado cazando ni observando su entorno. Su «tarea» más importante ahora mismo es dormir, descansar y crecer.

Por eso, este momento de calma capturado por la cámara no solo es tierno, sino también una muestra del proceso de desarrollo natural del pequeño tigre.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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