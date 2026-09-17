Yassine Bounou realiza una nueva superparada en Arabia Saudita

·4·Deportes
Yassine Bounou realiza una nueva superparada en Arabia Saudita

En la séptima jornada del campeonato de Arabia Saudita, el portero de Al-Hilal, Yassine Bounou, llamó la atención con otra brillante intervención. En el partido contra Al-Taawoun, el experimentado guardameta marroquí demostró una vez más su destreza, contribuyendo enormemente a la contundente victoria de su equipo por 6-0. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y publicaciones deportivas, durante el encuentro, un jugador local lanzó un potente disparo desde fuera del área. Mientras el balón se dirigía a gran velocidad hacia la red, Bounou logró desviarlo con una agilidad asombrosa, dejando a los aficionados boquiabiertos.

Superparada y reconocimiento de la liga

Este episodio no pasó desapercibido. Los organizadores de la Roshn Saudi Pro League eligieron esta parada de Yassine Bounou como la mejor de la jornada. Los expertos elogiaron su capacidad para leer la jugada y desviar el balón desde una posición extremadamente difícil.

Esta actuación sólida no se limita a un solo partido. Bounou se ha consolidado como uno de los porteros más fiables del campeonato saudí, y sus acciones brindan mayor seguridad a la defensa de Al-Hilal.

Recuerdos de la Copa del Mundo

Este talento del jugador marroquí es bien conocido por los aficionados al fútbol. Se dio a conocer mundialmente en la última Copa del Mundo en Qatar, realizando intervenciones milagrosas similares, especialmente en los octavos de final contra España.

En aquel Mundial, Bounou se convirtió en uno de los grandes protagonistas al detener disparos cruciales, tanto en el juego como en las tandas de penaltis, ayudando a Marruecos a lograr un resultado histórico. Actualmente, sigue demostrando ese mismo nivel de maestría con Al-Hilal.

Los expertos señalan que estas paradas decisivas y su juego constante refuerzan la posición del portero en el club. Yassine Bounou demuestra su alto nivel en cada partido, manteniéndose como una de las estrellas más brillantes en los campos saudíes.

Yassine BounouAl-HilalSaudi Pro LeagueFútbolMarruecos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La selección nacional de boxeo de Uzbekistán anuncia su equipo final para los Juegos AsiáticosLa selección nacional de boxeo de Uzbekistán anuncia su equipo final para los Juegos AsiáticosHoy, 22:16Husanov titular ante el Norwich: Maresca le da su confianzaHusanov titular ante el Norwich: Maresca le da su confianzaHoy, 22:1446ª Olimpiada de Ajedrez: ¿Cómo fue la segunda jornada para los equipos de Uzbekistán?46ª Olimpiada de Ajedrez: ¿Cómo fue la segunda jornada para los equipos de Uzbekistán?Hoy, 22:02Vinícius Júnior, preocupado por la competencia en el Real Madrid y su propio rendimientoVinícius Júnior, preocupado por la competencia en el Real Madrid y su propio rendimientoHoy, 21:37Debbie Hewitt exige transparencia a la dirección de la FIFADebbie Hewitt exige transparencia a la dirección de la FIFAHoy, 21:17«¡Le espera un gran futuro!»: Kylian Mbappé habla abiertamente sobre Lamine Yamal«¡Le espera un gran futuro!»: Kylian Mbappé habla abiertamente sobre Lamine YamalHoy, 20:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev