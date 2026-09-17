En un contexto de creciente tensión geopolítica en torno al mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, considerados una de las arterias petroleras y comerciales más vitales del mundo, Pekín se ve obligado a intervenir activamente entre bastidores en los procesos regionales. Gran BretañaSegún información confidencial difundida por la influyente agencia de noticias «Reuters», basada en fuentes fiables e informadas en Irán, las autoridades chinas han contactado a Teherán a través de canales privados y cerrados, solicitando ayuda práctica para detener y contener al movimiento hutí en Yemen. Este paso diplomático secreto fue motivado directamente por Arabia Sauditaque solicitó oficialmente ayuda a Pekín.

El hecho es que el rápido avance de los hutíes a lo largo de las costas del mar Rojo y el estrecho estratégico ha puesto en peligro directo las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita y el tráfico de petroleros internacionales. Aunque Pekín pide oficialmente moderación, diálogo político y la restauración de la seguridad de la navegación, sus demandas extraoficiales han resultado ser mucho más claras y firmes: China no quiere bajo ningún concepto que se cierren las rutas energéticas globales de las que depende directamente su economía. Sin embargo, la respuesta de Teherán a esta petición demuestra que no será fácil lograr la paz en la región.

¿Hasta qué punto puede influir la presión china sobre Irán, por qué Arabia Saudita buscó la salvación en Pekín en lugar de en Estados Unidos, y qué condiciones se impusieron durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a China?

«La petición saudí y los intereses de Pekín»: Las verdaderas razones de las negociaciones secretas

Detalles de la diplomacia cerrada revelados por las fuentes de «Reuters»:

La petición de auxilio de Arabia Saudita: Una vez que las terminales petroleras y el tráfico de petroleros en el mar Rojo fueron blanco de los hutíes, Riad se apoyó en la influencia diplomática de Pekín para resolver el problema;

El avance de los hutíes en el estrecho: La toma de control de las costas de Bab el-Mandeb por parte de los rebeldes yemeníes ha amenazado gravemente el acceso del petróleo del golfo Pérsico a los mercados mundiales;

La vulnerabilidad energética de China: Pekín no solo es partidario de la estabilidad en Oriente Medio, sino que no puede permitirse una escalada del conflicto, ya que gran parte de las materias primas consumidas por la industria china transitan por estas rutas marítimas;

Una petición sin presión económica: En sus negociaciones con Teherán, China ha hecho hincapié en alcanzar un acuerdo con un espíritu de asociación estratégica mutua, sin recurrir a sanciones o palancas de presión económica.

La respuesta de Irán: «¡La paz depende de Estados Unidos e Israel!»

La firme postura de Teherán ante el llamamiento de Pekín:

Condición principal: Según fuentes en Irán, Teherán ha declarado que la seguridad en la región y las acciones de los hutíes dependen directamente de que se detenga la política agresiva de Estados Unidos e Israel;

La visita de Abbas Araghchi: Se supone que esta petición pudo haber sido examinada en el marco de la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a China;

La carta de la «independencia» de los hutíes: Como de costumbre, Irán evita asumir toda la responsabilidad alegando que las fuerzas yemeníes toman sus decisiones de forma independiente.

Análisis geopolítico: Pekín reemplaza a Washington

Conclusiones de expertos internacionales sobre la diplomacia china:

El estatus de árbitro principal en Oriente Medio: Es significativo que Arabia Saudita haya recurrido a China, que reconcilió a Riad y Teherán en 2023, en lugar de a su aliado militar tradicional, Estados Unidos, para cuestiones de seguridad;

El límite del «doble juego»: Por un lado, Pekín veta las resoluciones occidentales contra los hutíes en la ONU junto con Rusia, y por otro, exige que los hutíes sean contenidos para preservar su suministro de petróleo;

La prueba de la garantía de seguridad: Si Pekín logra reducir los ataques de los hutíes a través de Teherán, esto demostrará que la influencia de China en Oriente Medio es superior a la de Estados Unidos.

Este llamamiento secreto de China a Teherán muestra que la crisis en el mar Rojo afecta ahora directamente a los intereses económicos nacionales de Pekín y que la lucha entre bastidores entre las grandes potencias se ha intensificado.

¿Cree que Teherán tendrá en cuenta la petición de China para frenar a los hutíes, o se agravará la crisis del tráfico marítimo en el mar Rojo? ¿El hecho de que Arabia Saudita busque la salvación en China en lugar de en Estados Unidos significa el fin de la posición de Washington en la región? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de la gran geopolítica y la diplomacia secreta con todos los apasionados de la política y sus amigos!