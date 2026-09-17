La selección nacional de boxeo de Uzbekistán anuncia su equipo final para los Juegos Asiáticos

La cuenta regresiva ha comenzado para el evento deportivo más importante del continente: los Juegos Asiáticos de verano que se celebrarán en Aichi-Nagoya, Japón. La participación de nuestros orgullosos boxeadores en esta prestigiosa competición, que comienza oficialmente el 19 de septiembre y finaliza el 4 de octubre, es el centro de atención de todos los aficionados. El servicio de prensa de la Federación de Boxeo de Uzbekistán ha anunciado la lista oficial de los atletas que defenderán el honor de nuestro país en esta gran prueba continental. El equipo masculino, dirigido por Tulkin Kilichev, y el equipo femenino, bajo la dirección de Elshod Rasulov, se dirigen a los Juegos Asiáticos con un total de 11 atletas de élite.

La plantilla incluye campeones olímpicos y mundiales, así como jóvenes talentos que se han hecho un nombre en los escenarios internacionales. En las competiciones masculinas, 6 boxeadores seleccionados —desde el peso pluma de 55 kg Samandar Olimov hasta el superpesado Jahongir Zokirov— subirán al ring, mientras que en nuestro equipo femenino, 5 atletas experimentadas y fuertes, como Feruza Kazakova, Nigina Uktamova y Navbahor Hamidova, lucharán por el podio asiático.

¿Qué rivales implacables esperan a los boxeadores uzbekos en Japón? ¿Podrá la nueva generación de luchadores elegida por Tulkin Kilichev mantener el primer puesto en la clasificación general, y cuántas medallas de oro se esperan en los rings de Nagoya?

« 11 luchadores hacia Nagoya »: La composición completa del equipo nacional de Uzbekistán

Lista y categorías de peso confirmadas oficialmente por la Federación de Boxeo de Uzbekistán:

Equipo nacional masculino (6 boxeadores): 55 kg: Samandar Olimov 60 kg: Abdumalik Khalokov (Estrella mundial y olímpica, capitán del equipo) 70 kg: Shavkatjon Boltayev 80 kg: Fazliddin Erkinboyev 90 kg: To‘rabek Khabibullayev +90 kg: Jahongir Zokirov (Potencia de peso superpesado) Entrenador principal: Tulkin Kilichev. Cuerpo técnico: Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron G‘ofurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov.

Equipo nacional femenino (5 atletas talentosas): 51 kg: Feruza Kazakova 54 kg: Nigina Uktamova 60 kg: Sitora Turdibekova 65 kg: Navbahor Hamidova 75 kg: Aziza Zokirova Entrenador principal: Elshod Rasulov. Cuerpo técnico: Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tojiboyev, Azim Xudayqulov.



« Nueva era bajo el liderazgo de Khalokov »: Cambios clave en la plantilla

Expertos y analistas deportivos destacan los puntos importantes:

Optimización de pesos: En el nuevo reglamento y las categorías de peso actualizadas (55, 70, 80, 90 y +90 kg), el cuerpo técnico ha seleccionado a los luchadores en mejor forma física para cada línea;

El factor Abdumalik Khalokov: Inigualable a nivel mundial por su técnica, movimientos estéticos y precisión, Abdumalik lidera el equipo e inspira a los más jóvenes hacia la victoria;

Solidez en los pesos pesados: La presencia de To‘rabek Khabibullayev en 90 kg y de Jahongir Zokirov en peso superpesado será un obstáculo aterrador para los rivales;

Escuela cubana y experiencia nacional: La colaboración de los entrenadores cubanos Juan Enrique Steyners y Barbaro Fernandez Ximenez con los entrenadores uzbekos ha mejorado la flexibilidad táctica de nuestros boxeadores.

Conclusión de los expertos: ¿Habrá de nuevo un liderazgo absoluto en la clasificación general?

Perspectivas analíticas sobre los futuros combates de boxeo en los Juegos Asiáticos:

Principales competidores: Japón, Kazajistán, China y Tailandia lucharán ferozmente por las medallas con sus equipos fuertes, pero el nivel actual de la escuela de boxeo uzbeka nos mantiene como favoritos absolutos;

El auge del boxeo femenino: Nuestras chicas, dirigidas por Elshod Rasulov y lideradas por Nigina Uktamova y Navbahor Hamidova, tienen el potencial de ganar varias medallas de oro;

Continuar la tradición histórica: El equipo de boxeo de Uzbekistán, que ha ocupado el primer lugar en todas las grandes competiciones de los últimos años (Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales), aspira a confirmar su hegemonía en Aichi-Nagoya.

A partir del 19 de septiembre, los ojos de todo nuestro país estarán puestos en los rings japoneses, y nuestros 11 boxeadores y boxeadoras entrarán en combate para elevar una vez más nuestra bandera nacional a lo más alto.

¿Cuántas medallas de oro cree que ganarán nuestros boxeadores en estos Juegos Asiáticos manteniendo el primer puesto? ¿Qué combates cree que serán los más intensos? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis crucial para todos los aficionados al deporte uzbeko!