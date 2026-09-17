La Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup) entra en su fase decisiva y todas las miradas de los aficionados al fútbol están puestas en Manchester esta noche. En el marco de la tercera ronda, el vigente campeón, el Manchester City, recibe al Norwich. Antes del inicio a las 23:30 (hora de Taskent), se ha anunciado la alineación probable de los Citizens, marcando un hito histórico para el fútbol uzbeko: el defensa Abdukodir Husanov apunta a la titularidad. Tras levantar el trofeo la temporada pasada, los Citizens comienzan la defensa de su título con una línea defensiva renovada liderada por Husanov. El cuerpo técnico planea confiar el eje central al trío formado por Husanov, Marc Guéhi y Reys.

¿Qué planes tácticos hay detrás de esta confianza de Enzo Maresca en el defensa uzbeko, cómo se enfrentará Husanov a los rápidos delanteros del Norwich y cómo impondrá el City su superioridad hoy?

«Husanov titular y defensa del título»: Los puntos clave del partido

Información importante antes del choque de la tercera ronda de la Carabao Cup:

Husanov desde el inicio: El baluarte defensivo de 22 años de la selección de Uzbekistán, Abdukodir Husanov, se prepara para salir de inicio en el once de los Citizens;

Hora de inicio: El duelo Manchester City — Norwich comenzará hoy a las 23:30 hora de Taskent;

El camino del campeón: Ganador de esta prestigiosa copa la temporada pasada, el City disputa su primer partido oficial para defender su título;

Renovación defensiva: El experimentado portero Gerónimo Rulli estará bajo palos, mientras que Husanov, Guéhi, Reys y Rico Lewis formarán la línea defensiva.

Alineación probable del Manchester City

El equipo previsto por Maresca se presenta de la siguiente manera:

Portero: Gerónimo Rulli;

Defensas: Abdukodir Husanov, Reys, Marc Guéhi, Rico Lewis, Rayan Aït-Nouri;

Centrocampistas: Mateo Kovačić, Ayoub Bouaddi, Allan;

Delanteros: Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo.

Análisis táctico: ¿Por qué es vital este partido para Husanov?

Las conclusiones de los analistas deportivos sobre este encuentro:

Un trampolín para la Premier League y la Champions League: Una actuación sólida en la Carabao Cup es la mejor oportunidad para que Abdukodir Husanov se asiente en el once inicial para los partidos de Premier League y Champions League;

Duelos aéreos y terrestres: El estilo de juego clásico inglés del Norwich pondrá a prueba la potencia física, la superioridad aérea y la capacidad de intercepción de Husanov;

Dominio del balón: Dado que Maresca exige a sus centrales iniciar los ataques con pases precisos, la precisión y la calma de Husanov serán determinantes esta noche.

La titularidad de Abdukodir Husanov en uno de los clubes más grandes del mundo, el Manchester City, es una prueba brillante del ascenso del fútbol uzbeko en la escena mundial.

En tu opinión, ¿podrá Abdukodir Husanov demostrar su liderazgo defensivo en este partido de copa? ¿Este debut histórico en el Manchester City le convertirá en uno de los mejores defensas de la Premier League en el futuro? ¡Comparte tus análisis en los comentarios y difunde este análisis sobre nuestro legionario uzbeko a todos tus amigos aficionados al fútbol!