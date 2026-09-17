«¡Nueva arma!»: El Pentágono compra misiles capaces de destruir objetivos en movimiento

En un momento en que los conflictos militares globales y la seguridad de las rutas comerciales marítimas son prioridad, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha firmado un acuerdo estratégico masivo que lleva el poder de ataque de las fuerzas terrestres a un nivel completamente nuevo. Según la información publicada en los recursos oficiales del Pentágono, el departamento militar estadounidense ha destinado 1.200 millones de dólares para la adquisición de complejos «Precision Strike Missile Increment 2» (PrSM Inc 2), considerados la nueva generación de misiles balísticos para el ejército. El contrato multimillonario para la producción y la puesta en estado de combate inicial de estas armas fue otorgado al gigante militar estadounidense Lockheed Martin.

Aunque el número exacto de municiones encargadas se mantiene en secreto, la finalización completa del proyecto está prevista para septiembre de 2031. El aspecto que ha captado la atención de los expertos militares es que este misil balístico modernizado, gracias a su nueva cabeza buscadora multicanal, se ha convertido en un «asesino de barcos» capaz de destruir no solo vehículos terrestres en movimiento, sino también enormes buques de guerra con un solo impacto. Como señala la influyente publicación militar «The War Zone» (TWZ), el ejército estadounidense tiene como objetivo aumentar las compras en un 950 % en su presupuesto de 2027 para reemplazar los sistemas ATACMS obsoletos.

¿Cómo cambiará el nuevo misil del Pentágono de 1.200 millones de dólares el equilibrio de poder en los océanos, hasta qué punto aumentarán las capacidades de los sistemas HIMARS y M270, y en qué región planea EE. UU. utilizar principalmente esta arma?

1.200 millones de dólares para Lockheed Martin: Detalles clave del contrato

Puntos del acuerdo publicados en el sitio oficial del Pentágono:

Financiamiento de 1.200 millones de dólares: El Departamento de Defensa de EE. UU. asignó fondos completos para la producción de un sistema balístico de nueva generación de alta precisión para las necesidades del ejército;

Monopolio de Lockheed Martin: La tarea de crear los misiles y ponerlos en plena operatividad fue confiada al gigante del complejo militar-industrial estadounidense;

Cantidad y plazos secretos: Aunque no se ha revelado el número exacto de misiles que se entregarán al ejército, todos los trabajos de ingeniería y pruebas deben concluirse para septiembre de 2031;

Preparación operativa inicial: El contrato contempla, junto con la producción, la integración directa de los misiles en las unidades militares.

«Asesino de barcos»: ¿Por qué el PrSM Inc 2 es superior al ATACMS?

Características técnicas y ventajas tácticas del misil modernizado:

Cabeza buscadora multicanal: El factor principal que distingue al misil de los proyectiles balísticos comunes es su sistema de guía, capaz de evadir interferencias electrónicas y detectar automáticamente buques de superficie y submarinos en alta mar;

Objetivos terrestres y marítimos en movimiento: Este misil no se limita a edificios o almacenes estacionarios, puede impactar con precisión trenes militares, convoyes y buques de la flota a alta velocidad;

Mayor alcance y alta velocidad: El PrSM tiene un alcance significativamente mayor que los sistemas ATACMS clásicos y se lanza sobre el objetivo a una velocidad casi hipersónica;

Versatilidad y compacidad: Debido a que los nuevos misiles son más compactos, se pueden colocar dos por contenedor en los sistemas HIMARS y M270, en lugar de uno solo como antes.

Inside de TWZ: Plan de aumentar las compras en un 950% y estrategia global

Conclusiones de los analistas militares sobre la estrategia de armamento de EE. UU.:

Salto presupuestario para 2027: Según los documentos presupuestarios revelados por la publicación TWZ, el ejército estadounidense solicita un aumento de 9,5 veces (950 %) en la compra de misiles PrSM en 2027;

El fin de la era ATACMS: Los sistemas ATACMS obsoletos, utilizados activamente en Ucrania y otros conflictos, serán retirados gradualmente del arsenal y reemplazados completamente por el PrSM;

Factor Pacífico y Taiwán: Los analistas señalan que el énfasis en la destrucción de barcos no es casualidad: EE. UU. se está preparando para una posible guerra naval importante en la región de los océanos Pacífico e Índico, particularmente en el estrecho de Taiwán.

Este nuevo paso militar del Pentágono, con una inversión de 1.200 millones de dólares, borra las fronteras entre los misiles balísticos y la flota naval, otorgando a las fuerzas terrestres una ventaja formidable para destruir flotas enemigas a miles de kilómetros de distancia en futuros conflictos armados.

¿Cree usted que la adaptación del Pentágono de los misiles balísticos para destruir barcos en movimiento cambiará radicalmente el equilibrio de poder mundial? ¿El reemplazo masivo de ATACMS por misiles PrSM indica un riesgo de una guerra naval global importante en los próximos años? ¡Comparta sus análisis en los comentarios y difunda este análisis sobre los cambios en la industria militar mundial a todos los entusiastas y amigos!