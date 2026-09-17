Ha surgido un debate político explosivo que podría cambiar radicalmente el equilibrio geopolítico en la región del Cáucaso Sur y en el espacio de la CEI. El Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, al hablar ante los periodistas, hizo una declaración sin precedentes por su firmeza y franqueza sobre la 102.ª base militar rusa situada en el territorio del país (en Gyumri). «No hemos planteado este tema porque Rusia es un país amigo. ¡Pero no necesitamos la base rusa! Si quieren, pueden retirar la base mañana mismo. Si quieren dejarla, ¡estamos dispuestos a renegociar las condiciones de presencia en territorio armenio de algo que no necesitamos! ¿Qué es lo que no se entiende de esta posición?», subrayó con firmeza el jefe del gobierno armenio.

Continuando con su reflexión, Pashinyan señaló que los enfrentamientos fronterizos de septiembre de 2022 demostraron en la práctica que la presencia militar rusa no aporta nada a la seguridad de Armenia. Estas declaraciones contundentes comenzaron tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Biskek: el presidente ruso Vladimir Putin había declarado que si la base no era necesaria, Moscú podría «irse mañana mismo» sin imponer nada, mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, había afirmado que la base de Gyumri era el pilar de la seguridad de todo el Cáucaso Sur y que no existía alternativa.

Entonces, ¿dará Pashinyan el paso decisivo hacia la expulsión de la base rusa, qué garantías occidentales se esconden tras esta retórica de Ereván y está Rusia perdiendo su última fortaleza sólida en el Cáucaso Sur?

«No aporta nada a nuestra seguridad»: las 4 demandas principales de Pashinyan

Posiciones clave reveladas por el Primer Ministro armenio:

«No necesitamos la base»: Aunque Pashinyan no ha iniciado oficialmente el proceso de retirada de la 102.ª base militar, Ereván ha indicado claramente que no siente ninguna necesidad vital de este contingente;

«Si quieren, que se vayan mañana mismo»: Se anunció que si Moscú decidiera retirar la base, Ereván no pondría obstáculos y no formularía objeciones;

Exigencia de renegociar las condiciones: Si Rusia desea mantener su base en Armenia, Ereván está dispuesto a rediscutir las «condiciones de estancia de este objeto innecesario para él» sobre la base de nuevas exigencias;

La lección de septiembre de 2022: El Primer Ministro citó los intensos eventos militares con Azerbaiyán en septiembre de 2022, señalando abiertamente que la base rusa y la OTSC no pudieron proteger las fronteras armenias.

La respuesta de Moscú: la advertencia de Putin y la declaración de Zakharova

Reacción oficial del Kremlin y del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre este debate:

La posición de Vladimir Putin en Biskek: En la conferencia de prensa tras la cumbre de la OCS el 1 de septiembre, el presidente ruso declaró que Rusia no impone su presencia militar a nadie y que, si Armenia lo exigiera, las fuerzas rusas «podrían irse mañana mismo»;

La definición de «pilar de seguridad» de Zakharova: La portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, subrayó que Moscú respeta estrictamente los acuerdos, afirmando que la 102.ª base es el pilar principal de la estabilidad en Armenia y el Cáucaso Sur;

La ausencia de alternativa: La diplomacia rusa recordó que hoy en día no se vislumbra ninguna fuerza alternativa real y eficaz para reemplazar la base militar de Gyumri.

Giro geopolítico: ¿el inicio de una retirada del Cáucaso?

Conclusiones analíticas de expertos internacionales y politólogos sobre este conflicto:

Proceso de ruptura con la OTSC: La congelación efectiva de la participación de Armenia en la OTSC y la atribución del estatus de «innecesaria» a la base de Gyumri indican que Ereván está abandonando completamente la órbita militar rusa;

Pasos hacia Occidente y la Unión Europea: La administración Pashinyan busca apoyarse más en Francia, Estados Unidos y los observadores europeos para las cuestiones de seguridad;

Debilitamiento regional: Si la 102.ª base rusa es retirada de Armenia, esto podría suponer el fin total de la influencia militar de Moscú en el Cáucaso, establecida durante décadas.

Este distanciamiento diplomático abierto entre Nikol Pashinyan y el Kremlin muestra que el Cáucaso Sur entra en una nueva configuración geopolítica y que las relaciones armenio-rusas atraviesan una prueba histórica.

En su opinión, ¿retirará Rusia realmente su base militar de Gyumri a petición de Armenia, o lograrán ambas partes un acuerdo sobre nuevas condiciones? ¿Reforzará la retirada del contingente militar ruso la seguridad de Armenia o sumirá a la región en un nuevo torbellino de conflictos? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de los eventos históricos en el Cáucaso Sur con todos los entusiastas de la política y sus amigos!