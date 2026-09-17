Dote de 4,5 millones de dólares y boda cancelada: Justin Sun demanda a la famosa actriz Jing Tian

Un escándalo personal y financiero sin precedentes ha estallado en el mundo de las criptomonedas y el espectáculo asiático. Justin Sun (Sun Yuchen), el multimillonario chino de 35 años, fundador de la red blockchain «Tron», asesor del exchange «Huobi» (HTX) y poseedor de una fortuna de 8.500 millones de dólares, ha presentado una demanda formal contra la famosa actriz Jing Tian, de 38 años, estrella de películas como «Kong: La Isla Calavera» y «La Gran Muralla», así como contra sus padres. Según el prestigioso diario estadounidense «The Wall Street Journal» (WSJ), el multimillonario exige la devolución íntegra del dinero entregado a la familia de la actriz como dote tradicional tras la cancelación de sus planes de boda, es decir, 30 millones de yuanes (aproximadamente 4,5 millones de dólares) una suma que exige recuperar por completo.

Justin Sun reveló que en enero de 2026 pidió la mano de la estrella, de quien estaba enamorado desde sus años de estudiante, llegando incluso a alquilar un cine entero para su primera cita para ver la película «Zootopia 2» según las condiciones de la joven. Sin embargo, antes de la boda, la actriz exigió una suma adicional considerable para servicios de gestación subrogada en EE. UU., a lo que el multimillonario se negó, provocando la ruptura del compromiso. El estudio de la actriz respondió declarando que no permitiría que la reputación de la estrella fuera utilizada para fines personales y que todo se resolvería por la vía legal.

Entonces, ¿por qué la antigua tradición china de la «dote» terminó en un tribunal, devolverá la familia de la actriz los 4,5 millones de dólares y qué impacto ha tenido este proceso en el multimillonario que compró un plátano en una pared por 6,2 millones de dólares?

«Alquiler de cine y 30 millones de yuanes»: ¿Cómo empezó la historia de amor?

Detalles de la relación entre Justin Sun y Jing Tian:

Un amor nacido en la universidad: El multimillonario publicó un mensaje en la red social «X» titulado «Mi novia Jing Tian», confesando que estaba enamorado de la actriz desde sus años de estudiante;

El alquiler completo del cine: En la primera cita, según la condición de la actriz, Sun cerró toda la sala de cine para que solo ellos dos vieran «Zootopia 2»;

La propuesta en enero de 2026: El multimillonario de 35 años pidió matrimonio a la actriz de 38 años y se transfirió un regalo de compromiso —la dote— a la cuenta de sus padres;

Récord astronómico en la «dote»: Aunque en China la dote habitual entregada a la familia de la novia es de 100.000 a 200.000 yuanes, Sun, con el objetivo de impresionar, transfirió en efectivo 30 millones de yuanes (4,5 M$) en total.

«Gestación subrogada y enfriamiento de la relación»: ¿Cuál es el origen del conflicto?

Razones presentadas ante el tribunal por el multimillonario:

Exigencia financiera adicional: Justin Sun afirma que, tras el compromiso, Jing Tian exigió una suma adicional importante para un procedimiento de gestación subrogada en EE. UU.;

Ruptura de la relación: Después de que el magnate de las criptomonedas rechazara esta petición, la actriz cortó toda comunicación con él y los planes de boda se cancelaron;

La demanda judicial: Sun, al no cumplirse sus planes, exige legalmente que los padres de la novia devuelvan los 30 millones de yuanes hasta el último centavo;

Posición del estudio de la actriz: Los representantes de Jing Tian emitieron una declaración oficial indicando que no permitirían que la reputación impecable de la artista fuera utilizada para fines personales y que todos los procesos se verían en el tribunal.

Quiénes son los protagonistas: El genio cripto de 8.500 millones y la estrella de Hollywood

Estatus y pasado de los participantes en el conflicto:

Justin Sun (Sun Yuchen): Fundador de la plataforma Tron, propietario de Rainberry, con una fortuna estimada en 8.500 millones de dólares según Forbes;

Maestro de las compras sensacionalistas: En noviembre de 2024, en una subasta de Sotheby's, Sun compró la obra «Comedian» del artista Maurizio Cattelan, que consiste en un simple plátano pegado a la pared con cinta adhesiva, por 6,2 millones de dólares sorprendiendo al mundo entero;

Jing Tian: Una de las actrices mejor pagadas de China, que ha interpretado papeles principales en éxitos de taquilla como «Warring States», «From Vegas to Macau», «Police Story», «La Gran Muralla» y la película de Hollywood «Kong: La Isla Calavera».

La antigua tradición china de la dote choca con una fortuna de miles de millones de dólares y la vida de estrellas de Hollywood, convirtiéndose en uno de los litigios civiles más costosos de la historia de Asia.

En su opinión, ¿tiene razón el multimillonario cripto que acudió a los tribunales para recuperar su dote de 4,5 millones de dólares tras la cancelación de la boda, o es un paso indigno para un hombre? ¿Debería la familia de la actriz devolver esta enorme suma según las tradiciones y leyes chinas? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este sensacional análisis detectivesco sobre la vida de las estrellas y multimillonarios con todos sus amigos y conocidos!