Vinícius Júnior, preocupado por la competencia en el Real Madrid y su propio rendimiento

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Vinícius Júnior, preocupado por la competencia en el Real Madrid y su propio rendimiento

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha expresado críticas abiertas sobre sus resultados al inicio de esta temporada y los problemas en su juego. Por primera vez, su puesto en el once titular está bajo seria competencia y duda, ya que su eficacia en el campo ha disminuido drásticamente. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario As, Vinícius solo ha logrado marcar un gol en 598 minutos. Aunque ha dado tres asistencias, sus números no cumplen con los altos estándares de sus compañeros, lo que está generando debates en el cuerpo técnico.

El jugador reconoció las dificultades del inicio de temporada en sus redes sociales y envió un mensaje a los aficionados. En su publicación, «Los goles volverán... No puedo seguir desperdiciando tantas ocasiones», escribió.

La presión de Kylian Mbappé y los jóvenes talentos

La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid ha cambiado por completo la dinámica del ataque del equipo. El delantero francés comenzó la temporada de forma brillante, anotando ocho goles en sus primeros siete partidos, lo que lo convierte en un titular indiscutible.

Aunque el entrenador intentó inicialmente repartir el tiempo de juego entre ambas estrellas, la balanza se ha inclinado recientemente. Vinícius fue sustituido en el minuto 68 contra el Elche, siendo la tercera vez consecutiva en los últimos tres partidos que debe abandonar el campo antes del pitido final.

Otro factor que complica la situación es la irrupción de jóvenes talentos. En el partido contra el Elche, el joven Yan Diomande fue alineado en la banda izquierda, la posición favorita de Vinícius, lo que supone una amenaza adicional para el estatus del brasileño.

Ante esta competencia, Vinícius Júnior deberá esforzarse al máximo para recuperar su forma óptima y mantener su puesto en el equipo titular. Al equipo le esperan los duelos decisivos de la temporada.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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