El conflicto armado en torno al mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, ha alcanzado un pico de confrontación diplomática global. Según la influyente cadena de televisión japonesa NHK, en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en el estrecho de Bab el-Mandeb, China y Rusia bloquearon a Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados, quienes habían propuesto una resolución vinculante. Como resultado, la reunión del consejo terminó en un punto muerto, sin la adopción de ningún documento final.

Pekín y Moscú exigieron un alto el fuego inmediato y la reanudación del diálogo político en lugar de utilizar la fuerza militar y ejercer presión unilateral. Estos tensos debates fueron provocados por los intensos ataques iniciados en Yemen el 3 de septiembre y por el hecho de que, para el 11 de septiembre, los hutíes tomaron el control total de la estratégica isla de Mayun (Perim), situada en el centro del estrecho de Bab el-Mandeb. La ocupación del estrecho amenaza directamente la arteria comercial mundial que conecta Europa y Asia, y los enfrentamientos armados han obligado a más de 125 000 civiles a abandonar sus hogares.

¿Por qué Pekín y Moscú rechazaron la resolución contra los hutíes, qué impacto tendrá la pérdida de la isla de Mayun en la economía mundial y qué pasos dará ahora la coalición liderada por Estados Unidos?

«No hace falta presión militar, sino diálogo»: La posición de Pekín y Moscú en la ONU

Las principales demandas expresadas por los diplomáticos de China y Rusia:

Alto el fuego inmediato: El representante chino, al señalar que la situación está al borde de una escalada a gran escala, pidió volver a la mesa de negociaciones con la mediación de los países del Golfo;

Soberanía y protección de buques civiles: Pekín expresó su apoyo a la integridad territorial de Yemen y de Arabia Sauditay declaró su oposición a los ataques contra buques comerciales pacíficos;

Diálogo político con la participación de los hutíes: La parte rusa propuso la necesidad de restablecer un diálogo de paz inclusivo en el que participen todas las fuerzas, incluidos los hutíes;

La lección de la resolución 2722: Moscú advirtió al Consejo de Seguridad contra las «acciones precipitadas e irreflexivas», recordando que la anterior resolución 2722 fue malinterpretada por algunos países, sirviendo de pretexto para operaciones militares en la región.

«Tomar como rehén a la economía mundial»: Las duras acusaciones de EE. UU., Gran Bretaña y Arabia Saudita

Las objeciones expresadas por la coalición occidental y los países de la región:

La retirada de los hutíes y el papel de Irán: Estados Unidos exigió a los hutíes que detuvieran los ataques y retiraran sus fuerzas de los territorios ocupados, y pidió a Irán que dejara de suministrar armas a los rebeldes;

Libertad de navegación: La delegación estadounidense subrayó que el derecho a la libre navegación en alta mar es la base de toda la economía mundial;

La acusación de Arabia Saudita: El representante de Riad acusó a los hutíes de «estrangular los estrechos» y de «tomar como rehén a la economía global»;

Demanda de detener el flujo de armas: El embajador de Yemen ante la ONU instó al Consejo de Seguridad a bloquear los flujos de armas y financieros que llegan a los rebeldes.

La ocupación de la isla de Mayun y 125 000 refugiados: La magnitud del desastre

Análisis de los últimos cambios militares en el estrecho de Bab el-Mandeb:

El punto de inflexión estratégico del 11 de septiembre: Como resultado de los ataques a gran escala iniciados el 3 de septiembre, los hutíes tomaron el control de la isla de Mayun, situada en el centro del estrecho;

El cierre de la arteria marítima: La toma de esta isla puso a todos los petroleros y buques portacontenedores que pasan por el mar Rojo hacia el Canal de Suez directamente en la zona de fuego;

Crisis humanitaria: Según datos de la ONU, debido a los intensos combates que continúan desde principios de septiembre, al menos 125 000 civiles se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Este veto de China y Rusia en la ONU demuestra que la crisis en el mar Rojo ya no es solo un conflicto local, sino que se ha convertido en un enorme campo de batalla geopolítico donde chocan los intereses de las potencias nucleares.

¿Cree usted que, tras el bloqueo de la resolución de la ONU, Estados Unidos y sus aliados lanzarán una operación militar directa sin permiso de la ONU para abrir la isla de Mayun y Bab el-Mandeb? ¿No hará que el control de los hutíes sobre el estrecho estratégico encarezca aún más los precios del petróleo y los bienes de consumo en el mundo? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis del conflicto global, donde se decide el destino del comercio mundial, con todos los entusiastas de la política y sus amigos!