Un terremoto político inesperado y brutal ha sacudido al Reino de Suecia, considerado uno de los países más estables y desarrollados de Europa. Gran BretañaSegún el prestigioso diario británico «The Guardian», el Primer Ministro del país, Ulf Kristersson, anunció su dimisión tras confirmarse oficialmente la derrota de la coalición gubernamental saliente en las elecciones parlamentarias (Riksdag). «Les pido que me liberen de mis funciones como Primer Ministro», escribió Kristersson en una carta oficial dirigida al presidente del Parlamento, publicando además este documento en su cuenta de «X» (antiguo Twitter).

Tras la votación nacional del 13 de septiembre, la Comisión Electoral Central terminó de contar los resultados de los 6 626 colegios electorales y presentó el informe final. Según este, el Partido Socialdemócrata, liderado por la ex Primera Ministra Magdalena Andersson, y el bloque de centro-izquierda de la oposición lograron una victoria histórica con una ventaja de solo 50 359 votos. Mientras que la oposición obtuvo 176 escaños en el nuevo Parlamento, la coalición saliente de Kristersson, compuesta por 3 partidos, y el partido de extrema derecha «Demócratas de Suecia», que se esperaba que entrara en el gobierno tras las elecciones, se quedaron con solo 173 mandatos.

¿Cómo cambiará una diferencia de solo 3 escaños la política del gigante escandinavo, cómo logró Magdalena Andersson su revancha y qué impacto tendrá la caída de las fuerzas de derecha en las decisiones sobre la Unión Europea y la OTAN?

«Un drama de 50 000 votos y 176 contra 173 mandatos»: Detalles de los resultados electorales

Cifras finales anunciadas por la Comisión Electoral Central de Suecia:

Todos los colegios electorales contabilizados: Se verificaron completamente los resultados de los 6 626 colegios electorales de la votación del 13 de septiembre;

La estrecha victoria de la oposición: La coalición de centro-izquierda superó al gobierno actual con una diferencia de solo 50 359 votos;

Una diferencia decisiva de 3 mandatos: Los bloques de la oposición obtuvieron 176 escaños en el Riksdag de 349 asientos, formando una mayoría absoluta;

La crisis del bloque de Kristersson: La coalición del gobierno actual y los radicales de derecha cercanos a ellos pasaron a la oposición con solo 173 mandatos;

La revancha de Magdalena Andersson: La ex Primera Ministra, líder del Partido Socialdemócrata, recuperó la oportunidad de dirigir el país tras una breve pausa.

«Libérenme»: El reconocimiento de la derrota por parte de Ulf Kristersson

Dimisión del jefe de gobierno y reacción política:

Carta oficial: Tan pronto como se conocieron los resultados, Kristersson presentó su dimisión al presidente del Parlamento;

Confesión pública en la red «X»: Siguiendo la cultura política escandinava, reconoció plenamente los resultados electorales y anunció su decisión públicamente al pueblo;

El sueño de la extrema derecha se desmorona: El partido «Demócratas de Suecia», que esperaba un resultado alto y planeaba entrar en el gobierno, perdió su oportunidad de llegar al poder.

Análisis político: ¿Qué cambios radicales esperan a Suecia?

Conclusiones analíticas de expertos internacionales y politólogos sobre la nueva situación:

Política social e impuestos: Con el regreso del centro-izquierda al poder, la salud, la educación, el aumento de las ayudas sociales y el fortalecimiento de la presión fiscal sobre las grandes corporaciones estarán en la agenda;

Flexibilización de la política migratoria: Las estrictas restricciones impuestas contra la migración y los refugiados bajo la coalición de derecha podrían ser revisadas por las fuerzas de izquierda;

Política exterior y OTAN: Según los expertos, la pertenencia de Suecia a la OTAN y la posición estratégica general de apoyo a Ucrania se mantendrán, pero se fortalecerá la cooperación con la Unión Europea en materia de clima y economía verde.

La dimisión de Ulf Kristersson, al reconocer su derrota, demuestra el valor de las tradiciones democráticas y de cada voto, iniciando una nueva era para las fuerzas de izquierda en Suecia.

¿En su opinión, qué impacto tendrá el regreso del centro-izquierda al poder en Suecia sobre la política migratoria y económica en Escandinavia? ¿Podrá el nuevo gobierno, formado con una diferencia de solo 3 escaños, dirigir el país de manera estable? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este evento histórico de la política europea con todos los entusiastas de la política internacional y sus amigos!